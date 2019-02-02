Sökülen uçaklar ekonomiye kazandırılacak
Sökülen uçaklardan elde edilen kullanıma uygun yedek parçanın yeniden ekonomiye kazandırılmasına ilişkin mevzuat değişikliği çalışmaları devam ediyor.02 Şubat 2019 Cumartesi 09:51
Ekonomik ömrünü tamamlamış ve değişik nedenlerle işletmesi durdurulan hava araçlarının sökümüyle elde edilen kullanıma uygun yedek parçanın yeniden ekonomiye kazandırılmasına yönelik mevzuat değişikliği çalışmaları sürüyor. Onur Air’den yapılan açıklamaya göre değişiklik için önemli adımlar atıldı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın sektör temsilcileriyle bir araya geldiği görüşmeden çalışma gruplarının derhal oluşturulması kararı çıktı. İlk toplantı dün yapıldı.
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