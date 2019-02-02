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Sökülen uçaklar ekonomiye kazandırılacak

Sökülen uçaklardan elde edilen kullanıma uygun yedek parçanın yeniden ekonomiye kazandırılmasına ilişkin mevzuat değişikliği çalışmaları devam ediyor.

02 Şubat 2019 Cumartesi 09:51
Sökülen uçaklar ekonomiye kazandırılacak

Ekonomik ömrünü tamamlamış ve değişik nedenlerle işletmesi durdurulan hava araçlarının sökümüyle elde edilen kullanıma uygun yedek parçanın yeniden ekonomiye kazandırılmasına yönelik mevzuat değişikliği çalışmaları sürüyor. Onur Air’den yapılan açıklamaya göre değişiklik için önemli adımlar atıldı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın sektör temsilcileriyle bir araya geldiği görüşmeden çalışma gruplarının derhal oluşturulması kararı çıktı. İlk toplantı dün yapıldı.

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 09:51
  1. yedek parça
  2. Onur Air
  3. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

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