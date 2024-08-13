Sokak ortasında babasını katletti!

Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı’nda meydana geldi.

BORÇ-ALACAK MESELESİ YÜZÜNDEN BABASINI SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRDÜ

İddiaya göre, baba İlhami Vural ile ismi henüz öğrenilmeyen oğlu arasında borç- alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada oğlu, yanında getirdiği tabancayla babası İlhami Vural’a ateş etti.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde İlhami Vural’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Baba Vural’ın cenazesi otopsi için morga götürülürken, oğlu ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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