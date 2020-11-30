Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 12 bin 671 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirildiği hatırlatıldı.

Vatandaşların kısıtlama kararına büyük ölçüde uyduklarını vurgulayan açıklamada, Söz konusu kısıtlama kararına uymayan toplam 12 bin 671 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ve Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır." bilgisi paylaşıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Vaka sayısının arttığı bu günlerde, temizlik, maske ve mesafe önlemlerinin yanı sıra hayatın her alanında belirlenen yeni kurallara uymaya devam etmeliyiz. önlemler, koronavirüs salgınını kontrol altında tutabilir ve normalleşme sürecine daha hızlı geçebiliriz. Sabrınız ve özveriniz için teşekkür ederiz. "