Şok iddia! Bankalar o paraları ödemiyor

Şirketlerin personeline Kasım ayından Haziran ayına kadar bin lira ısınma yardımı yaparlarsa bunu SKG priminden ve vergiden düşeceğini hatırlatan Remzi Özdemir, "Bu uygulamayı Türkiye'de neredeyse devreye sokmayan şirket kalmadı. Bunu uygulamayan tek bir sektör var o da bankacılık sektörü" diyerek tepkisini dile getirdi. Özdemir, Yeniçağ gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

"9 Kasım 2022 tarih ve 32008 sayılı Resmî Gazete'de "7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" yayımlandı.

Söz konusu 7420 sayılı Kanun'da "GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren işverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğal gaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere 30/6/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) mevcut ücretlerine/prime esas kazançlarına ilave olarak yapılan aylık 1.000 Türk Lirası'nı aşmayan ödemeler, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre prime esas kazanca dâhil edilmez ve bu tutar üzerinden 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu uyarınca gelir vergisi hesaplanmaz" hükmü getirilmişti.

Yani izahı şu:

Şirketler personeline Kasım ayından Haziran ayına kadar bin lira ısınma yardımı yaparlarsa bunu SKG priminden ve vergiden düşecek!

Bu uygulamayı Türkiye'de neredeyse devreye sokmayan şirket kalmadı.

Bunu uygulamayan tek bir sektör var o da bankacılık sektörü.

Bankalar cebinden bir kuruş çıkmamasına rağmen personeline vermemek için direniyor. (...)"