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Soğuk sulara göç eden hamsinin yerini istavrit aldı

Karadeniz’de hamsi sürülerinin deniz suyunun daha soğuk olduğu Gürcistan ve Rusya kıyılarına göç etmesi ile birlikte balıkçı tezgahlarında azalan hamsinin yerini lezzetiyle istavrit almaya başladı.

06 Ocak 2019 Pazar 11:04
Soğuk sulara göç eden hamsinin yerini istavrit aldı

Karadeniz’de, 1 Eylül’de av yasağının sona ermesiyle balıkçılar ağlarını denizlere bırakmayı sürdürüyor. Son 10 yılın en bereketli palamut sezonunu geride bırakan balıkçılar, hamsiye yöneldi. Ancak, Karadeniz´de deniz suyu sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle hamsi sürüleri Gürcistan ve Rusya kıyılarına yöneldi. Tezgahlarda azalan hamsinin yerini ise istavrit aldı. Samsun´da balık tezgahlarında az miktarda bulunan ve fiyatı yüksek olan hamsi yerine istavrit tercih ediliyor. Karadeniz’de tezgahlarda hamsinin kilosu 20 lira kadar yükseldi. Tezgahlarda, istavrit 12 lira, çinekop 25 lira, barbun ve mezgit ise 30 liradan alıcı buluyor.

Hamsi sürülerinin kuzeye yöneldiğini anlatan balıkçı Doğukan Yılmaz, "Bu yıl istavrit oldukça bol. İstavrit, hamsiye göre daha hesaplı ve ekonomik. Ayrıca lezzetli bir balık olduğu için vatandaş şuan da istavrite yöneliyor. Karadeniz'de hamsi az çıkıyor. Bu da doğal olarak fiyatını yükseltiyor. Hamsinin kilo fiyatı şu an 20 ile 25 lira arasında değişiyor. Vatandaş da hamsinin yerine daha ucuz olan istavriti tüketiyor. Bu yıl sofralarda istavrit hamsinin yerini alacak" dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 11:04
  1. Samsun
  2. Karadeniz
  3. hamsi
  4. Hamsi avı
  5. hamsi göçü
  6. İstavrit
  7. İstavrit bereketi

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