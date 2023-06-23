Şoförlere uyarı! 20 km artış 6 kat artırıyor

Üsküdar Üniversitesi İSG Uzmanı Öğr. Gör. Özgür Şener, Kurban Bayramı tatili için yola çıkacaklara sürüş güvenliği hakkında öneri ve uyarılarda bulundu. Hıza dikkat çeken Şener, 20 kilometrelik hız artışının olası bir kaza halinde ölme riskini 6 kat artırdığının da altını çiziyor.

9 günlük tatilde sürüş güvenliğine dikkat!

Bu yıl Kurban Bayramı tatilinin 28 Haziran - 1 Temmuz tarihlerini kapsayacak şekilde 9 gün olmasıyla birçok kişi tatile çıkmaya hazırlanıyor. Bayram tatili için, seyahat edecek vatandaşların sürüş güvenliği konusuna dikkat etmesi gerektiğini uyarısını yapan yol ve trafik güvenliği danışmanı Şener, “Kendi aracıyla seyahat edeceklerin ilk yapması gereken araç bakımını yaptırmak. Tatilinizin aksamaması veya daha üzücü bir hadise yaşamamanız için, seyahate çıkmandan önce aracınızın periyodik bakımlarının tam olduğundan mutlaka emin olun.” dedi.

Yola çıkmadan en az 8 saat dinlendiğinizden emin olun!

Dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli konunun uyku olduğuna vurgu yapan Şener, “Seyahate çıkmadan önce mutlaka en az 8 saat dinlendiğinizden emin olun. Dinç bir vücutla seyahat etmek, seyir zevkiniz ve güvenliğiniz için çok önemli. Ayrıca seyahat öncesi gideceğiniz bölgenin yol, trafik, hava durumunu ve yol çalışma gibi durumları önceden kontrol edin. Kendinize mola yerleri planlayın ve acil durumlar için uğrayacağınız noktalar belirleyin.” tavsiyesinde bulundu.

Emniyet kemeri takmak 1 saniye, takılmadığında yaşanacak acılar bir ömür sürer

Seyir öncesi yapılması gereken hazırlıklara da değinen Şener, “Aracınızın lastik, aydınlatma, yük emniyeti, yakıt gibi fonksiyonlarını kontrol edin. Cam silecek suyu gibi eksiklerin tamamlandığından emin olun. Aracınızın ruhsat, ehliyet gibi dokümanlarını hazırda bulundurun.” dedi. Emniyet kemeri takmanın önemine dikkat çeken yol ve trafik güvenliği danışmanı Şener şöyle devam etti: “Emniyet kemeri takmak 1 saniyenizi almaz. Fakat takılmadığında acıları bir ömür boyu unutulmaz. Araçta bulunan tüm yolcuların emniyet kemeri takmasını sağlayın. Bebekler ve çocuklar için uygun koltuk kullandığınızdan, çocuk koltuğunun araca, çocuğun da çocuk koltuğuna bağlı olduğundan emin olun.”

20 kilometrelik hız artışı ölüm riskini 6 kat artırıyor

Trafik kurallarına uyulması konusunda hassasiyet gösterilmesi gerektiğini belirten Şener, “Şehir içi geçişlerde maksimum dikkat gösterin. Trafik polisi, zabıtası ile tüm ışıklı, yatay ve dikey işaretlemelere uyun. Unutmayın kurallar bizi hayatta tutmak için var. Tüm araştırmalar ve kaza analizleri hız artıkça tehlikenin artacağını kanıtlıyor. 500 kilometrelik bir yolda yapacağınız saatte 20 kilometrelik hız artışı size maksimum 40 dakika kazandırır. Olası bir kaza halinde ise ölme riskinizi 6 kat artırır.” uyarısında bulundu.

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2 saatte bir 15 dakika mola verin ve aracınızı kontrol edin!

Seyahat esnasında sürücünün kendine zaman tanıması gerektiğinin altını çizen Öğr. Gör. Özgür Şener, “Maksimum 2 saatte bir, 15 dakikalık molalar verin. Böylece seyahat esnasında çevrenizdeki güzellikleri de görebilirsiniz. Bu molalar esnasında aracınızı kontrol etmeyi unutmayın. Seyahatiniz birçok sebepten dolayı uzayabilir. Kötü durumda hissettiğinizde sürüşü bırakın.” dedi.

Seyahatin ardından araç etrafında bir tur dönerek son kontrollerin yapılmasını öneren Şener, sözlerini şöyle tamamladı: “Her yıl bayram haberleri kaza haberleriyle birleşiyor. Sevdiklerimizle birlikte mutlu, güzel bir tatil geçirmek yerine acı ve yas yaşayabiliyoruz. Bu bayram aynı senaryoları yaşamayalım. Güvenli ve mutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle...”