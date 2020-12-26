Şöbiyet baklava tarifi- Şöbiyet ne demektir? Şöbiyet nasıl yapılır?

Şerbetli tatlılar arasında gösterilen şöbiyet misafirlerinize yapabileceğiniz ve afiyetle yiyebileceğiniz bir tatlıdır. Gaziantep mutfağından şöbiyet tatlısının yapımında dikkat etmeniz gereken püf noktaları sizin için derledik.

Şöbiyet anlamı ne demek?

“Şöbiyet” Arapça'da “çok yedi, tıka basa doydu” anlamındaki “şabi'a” fiilinden türemiş ve “tıka basa doymalık şeyler” anlamına geliyor.

Bir dilim şöbiyet kaç kalori?

Şöbiyet Kalori Değeri: Bu besinin 100 gramında 187 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Porsiyon (Orta) yani 120 gramlık miktarında Şöbiyet 225 kalori bulunmaktadır. Şöbiyet besini veritabanımızda bulunan besinlerin ortalamasından; %49 daha az kalori. %86 daha az protein.

Şöbiyet tarifi

Malzemeler

Hamuru İçin:

– 5-6 bardak un

– 2 yumurta

– 1/2 bardak yoğurt

– 1/2 bardak su

– 1/2 bardak zeytinyağı

– 1 çay kaşığı karbonat

– 1/2 çay kaşığı tuz

– 1 su bardağı nişasta

– 1 çay bardağı Antep fıstığı

İç harcı için:

– 2,5 bardak süt

– 1,5 kaşık irmik

– 1,5 yemek kaşığı toz şeker

– 1 su bardağı dövülmüş ceviz içi

Şerbet için:

– 4 bardak su

– 3,5 bardak şeker

– ½ limon suyu

Yapılışı

Öncelikle şöbiyetin şerbetini hazırlamakla başlayın. Suyu ve şekeri tencerede karıştırıp kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra bir iki damla limon suyu ilave edin. Ve ocaktan alın. Soğumaya bırakın.

Ardından hamuru hazırlamak için un, yumurta, yoğurt, karbonat, zeytinyağı, su ve diğer malzemeleri derin bir kabın içinde karıştırın. Hamur pürüzsüz bir kıvam alana kadar yoğurun. 24 parçaya ayırın ve 1 saat dinlendirin.

Süt, irmik ve toz şekeri ocakta muhallebi kıvamına gelinceye kadar karıştırarak pişirin.

Dinlendirdiğiniz hamurları tepsi büyüklüğünde açın. 12 tanesini üzerine nişasta ekleyerek üst üste koyun ve tüm hamuru oklava yardımı ile birlikte açın. Açtığınız bu hamuru eş karelere bölün. Hazırladığınız iç harcı ve cevizi karelerin içine koyun ve kapatın. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında iyice kızarana kadar pişirin. Üzerine soğuyan şerbeti döküp Antep fıstığı ekledikten sonra servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun