Skoda’da faizsiz fırsat
Otomobil sahibi olmak isteyenleri uygun ödeme koşullarıyla buluşturan Skoda, Octavia, Superb, Karoq ve Kodiaq modellerine sıfır faizli seçenekle otomobil severlere fırsat sunuyor.04 Şubat 2019 Pazartesi 10:09
Çek otomobil markası Skoda, şubat ayında geniş ürün gamını avantajlı fırsatlarla sunmaya devam ediyor. Sıfır kilometre otomobil sahibi olmak isteyenleri uygun ödeme koşullarıyla buluşturan markanın Octavia, Superb, Karoq ve Kodiaq modellerine sıfır faizli seçenekle de ulaşmak mümkün.
YORUM YAZ