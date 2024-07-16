Skandal! Yunanistan Türk köyüne üs kuruyor!

Yunanistan, 1974 öncesi bütün bölgelerinde Türklerin yaşadığı Tatlısu'ya deniz üssü kurma hazırlığı yürütüyor. Lefkoşa'yı ziyaret eden Yunan Savunma Bakanı Dendias, Rum mevkidaşıyla 'Mari Üssü' konusunda mutabık kaldı.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi (GKRY) Türklere ait bölgede Yunan deniz üssü kurulması için harekete geçti. Ada güneyindeki Larnaka yakınlarında bulunan Tatlısu (Mari) kıyılarında savaş gemilerinin konuşlanması konusunda mutabakata varıldı.

Rumların 1960'larda başlattığı ve 1974'te Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs Barış Harekâtı'na kadar devam eden katliamlar öncesinde Tatlısu, tepeden tırnağa Türklere ait yerleşim yerlerinden biriydi. Savaş öncesi ve sonrasında buradaki Türkler Rum saldırganlığı nedeniyle kuzey bölgelere göç etti.

Kıbrıs'ta sözde Yunan Cumhuriyeti'nin ilan edildiği tarih olan 15 Temmuz 1974'ün yıldönümünde, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, GKRY'ye bir ziyaret gerçekleştirdi.

Kıbrıs Rum basını GKRY Savunma Bakanı Vassilis Palmas ile Yunan mevkidaşı Dendias'ın, 'Mari' olarak adlandırdıkları Tatlısu'da bir deniz üssü kurulması konusunda anlaşmaya vardıklarını bildiriyor.

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'MARİ DENİZ ÜSSÜ' MUTABAKATI

Philenews'te yer alan habere göre 'iki ülke', Doğu Akdeniz'deki işbirliğini somut projelerle ortaya koymak istiyor. Kurulması planlanan 'Mari Deniz Üssü' Atina-Lefkoşa birlikteliğinin yeni bir askerî yansıması olacak.

Dendias-Palma görüşmesinde ikili savunma ilişkilerinin daha da geliştirilmesi, silah alımı konusunda çok taraflı işbirliklerinin devam etmesi, karşılıklı 'savunma ekosistemi yaratılması' gibi maddelerde mutabık kalındı.

Dendias henüz emekleme aşamasındaki Yunan savunma sanayiinin yeteneklerinden Kıbrıs Rumlarının herkesten daha çok faydalanacağını söyledi.

Dendias, Güney Kıbrıslı mevkidaşıyla ortak askerî tatbikatların artırılması hususunda da hemfikir olduklarını dile getirdi.

Dendias, Güney Kıbrıs lideri Nikos Christodoulidis ile de görüştü. Atina'ya çantasında deniz üssü planıyla dönen Dendias, 'Kıbrıs Helenizmine verdiği sarsılmaz destekten' ötürü Christodoulidis'ten övgü aldı.

ÜS KURUP ABD-İSRAİL'E VERECEKLER

Dendias'ın Larnaka-Tatlısu'da deniz üssü hamlesi, topraklarını Gazze soykırımı için İsrail, ABD ve Almanya'ya kullandıran Güney Kıbrıs'ın Lübnan Hizbullah'ı tarafından tehdit edilmesi sonrasında geldi.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, GKRY'yi Gazze soykırımına destek vermemesi konusunda uyarmış, Kıbrıs topraklarının Lübnan'a saldırılar için kullanılması halinde Ada'da işgalcilere ait hedefleri vuracaklarını söylemişti.

GKRY'nin soykırım destekçiliği Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan Türkleri de tehlikeye atıyor. Ankara'nın olası risklerin bertarafı konusunda ilettiği uyarılar ne Rum kesimi ne de Atina tarafından dikkate alınmıyor.

Öte yandan Güney Kıbrıs'ın güney ucuna deniz üssü kurulması halinde bu limanın da ABD ve İsrail savaş gemilerine tahsis edilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Nikos Dendias, bir yandan Kıbrıs'ı Yunanistan'la birleştirmeyi amaçlayan 15 Temmuz 1974 darbesini kınar görünürken aynı zamanda "Helenizmin birliği Yunanlıların hayatta kalması için gerekli bir koşuldur. Bölünmek değil, birleşmek gerekiyor" dedi.

60 ve 70'lerin EOKA'cı Rum teröristlerine 'en derin saygılarını ve vatansever şükranlarını sunan' Dendias, Türk askerini Kıbrıs'ta bir kez daha 'işgalci' olarak niteledi.