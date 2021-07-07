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Aktüel Skandal olay! 6 büyükbaş hayvana bakın ne yaptılar
Aktüel

Skandal olay! 6 büyükbaş hayvana bakın ne yaptılar

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 6 büyükbaş hayvanın kuyruğu kesildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-07 22:50:00 -
Skandal olay! 6 büyükbaş hayvana bakın ne yaptılar

Tokat-Reşadiye'de 6 büyükbaş hayvanın kuyruğu kesildi.

İlçeye bağlı Akpınar yaylasında hayvancılıkla uğraşan Murat Yılmaz, çayırlık alanda büyükbaş hayvanlarının kuyruğunun kesildiğini fark edince durumu jandarmaya haber verdi.

Jandarma ekipleri, şüpheli A.K'yi (31) gözaltına aldı.

Murat Yılmaz, AA muhabirine, yaylada hayvanlarını kuyrukları kesilmiş halde bulduğunu belirterek, "Jandarmaya şikayette bulundum. Nasıl bir vicdan var, 6 hayvanın kuyruğunu kesmişler. Üzücü bir durum. Hayvanlarımızın ilk tedavisini yaptık. Veteriner hekimimiz de gelerek tedavilerini yapacak." dedi.

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