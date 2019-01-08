Sızıntılı bağırsak sendromu sinsidir



Bir insanın vücudu kendi dokularına karşı antikor üretmeye başladığında bağışık lık sistemi zayıflamaya başlar. Doktorlar birçok alerji ve bağışıklık sistemi hastalığının temelinde yatan sorunun sindirim borusunda oluştuğu fikrinde mutabıktır.



Sızıntılı barsak hastalarında protein molekülleri tam olarak parçalanıp sindirilmeden emilmektedir. Vücut iyice parçalanıp sindirilmemiş olan bu büyük molekülleri yabancı bir cisim olarak algılamakta, savaşçı antikorlar üretmekte ve bu molekülleri yoketmeye çalışmaktadır.

Vücuda hiçbir zararı olmayan protein moleküllerine karşı üretilen bu antikorlar as lında gereksiz yere üretilmiş olur. Bu şekilde üretilen antikorlar kronik yangılara sebep olmaktadır. Bu tür yangılar eklemlerde oluşursa, romatoid artrite olur. Yangının beyinde oluşması durumunda, kronik yorgunluk sendromu yaşanır. Yangı kan damarlarında oluşursa, vaskulite sebep olur.

Vücut tarafından gereksiz yere üretilen antikorlar bağırsağa karşı harekete geçmeye başlarsa kolik ya da “Crohn hastalığı” ortaya çıkar. Antikorlar akciğerleri etkilemeye başlarsa, durum astımla sonuçlanır. Hastanın vücudunda antikor üretimini harekete geçiren belirli bir gıda astıma yol açar.

Yangı ayrıca vücudun koruyucu IgA dokusunu tahrip eder. Bu hastalar virüslere, bakterilere ve parazitlere karşı daha açık olurlar.

Sızıntılı barsak sendromu alerjilere de sebep olabilir. Hastaların kan dolaşımı bakteriler tarafından istila edilir.

Sızıntılı barsak sendromuna,

● antibiyotikler,

● kafein ve asitli içecekler,

● gıdalara katılan renklendiriciler, suni maddeler,

● karbonhidrat ağırlıklı çikolata, şeker, bisküvi, gazlı içecekler, beyaz ekmek gibi gıdalarla beslenmeler ve bazı ilaçlar sebep olmaktadır.

Belirtiler ise şöyledir:

● Tüketilen gıda maddeleri yeterince sindirilemez.

● Şişkinlik, gaz, kramp ve geğirmeler olur.

● Kabızlık ve bu durumu takip eden ishal

● Baş ağrısı, yorgunluk, hafıza kaybı, konsantrasyon eksikliği ve gıda hassasiyeti başlar.

● Artrit, migren, egzama, astım ve diğer bağışıklık sistemi bozukluğu hastalıkları da hastalığın ilerleyen evrelerinde görülmektedir.

Sızıntılı barsak sendromu halk arasında çok iyi bilinen bir hastalık değildir. Birçok hasta bu durumun farkında bile olmayabilir.

Sızıntılı barsak sendromu tedavisi için çocuğunuzun beslenme sistemini gözden geçirmeniz ve alerjiye sebep olabilecek her türlü yiyeceği menünüzden çıkarmanız gerekmektedir.