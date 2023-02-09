Sizin gibilerin sonu gelir inşallah!

Sosyal medyada depremle alay edenlerden sonra şimdi de depreme sevinen biri çıktı. Telefonla evinden canlı yayın açan şahsın, "Çok seviniyorum; Kahramanmaraş yıkıldı, Adana yıkıldı, Antep yıkıldı" demesi tepki çekti. Polisin kısa sürede yakaladığı şahıs tutuklanırken ifadesi de ortaya çıktı.

Sosyal medyada canlı yayın açan bir şahıs, deprem felaketini sevinçli bir şekilde kutladı. O anları izleyen çok sayıda vatandaş, şahsa tepki yağdırdı. Evin mutfağından canlı yayın açan şahıs, "Çok seviniyorum" diyerek videoya başladı. Ardından da depremin hissedildiği şehirleri sıralayarak, "Rabbim tokadını güzel" vuruyorsun diyerek yayını sonlandırdı.

Söz konusu şahıs, videoda "Çok seviniyorum; Kahramanmaraş yıkıldı, Adana yıkıldı, Antep yıkıldı. Milyon kişi öldü, belki buradaki yayın açan i*neler de gebermiştir. Rabbim, tokadını güzel vuruyorsun. Yıktın mı güzel yıkıyorsun, Allah senden razı olsun" ifadelerini kullandı.

İfadeleri nedeniyle sosyal medyada linç yiyen şahsın kısa sürede polis tarafından gözaltına alındığını öğrenildi. "Ceren Ö." ismini kullandığı öğrenilen şahıs Çağlayan Adliyesine sevk edilmesinin ardından adli makamlarca tutuklandı.

TUTUKLANINCA GERİ VİTESE TAKTI

Mesleği kuaför olan 41 yaşındaki şüphelinin ifadesi ortaya çıktı. Videoda söylemiş olduğum sözleri psikolojimin bozuk olması nedeniyle söyledim. Yaptıklarımdan çok pişmanım, herkesten özür diliyorum. Bütün devletimden, vatandaşlarımdan özür diliyorum. Diyecek başka bir sözüm yok" dedi.