Siyonistler onlarca zeytin ağacını yaktı!

İşgal altındaki Batı Yaka'nın Nablus kentindeki zeytin ağaçlarının ateşe verilmesinin ardından alevler kısa sürede yayıldı; işgalciler, köylülerin yangına müdahalesini engelledi.

Batı Yaka’nın Nablus kentine bağlı Mecdel Beni Fadil köyünde Yahudi çeteler, bu akşam onlarca zeytin ağacını ateşe verdi.

Köy Meclisi Başkanı Rami Nassar, yangının köyün güney kesiminde yeni kurulan yasa dışı yerleşim noktasından başlatıldığını ve geniş bir alana yayıldığını belirtti.

Yahudi çetelerin, siyonist rejim askerlerinin koruması altında köy girişinde taşkınlıklar çıkardığını aktaran Nassar, köylülerin yangını söndürmesine izin verilmediğini söyledi.

Beş ay önce kurulan yeni işgal alanı büyüyor

Nassar, söz konusu yerleşim noktasının yaklaşık beş ay önce köy toprakları üzerinde kurulduğunu, yerleşimcilerin bölgeye birkaç karavan yerleştirerek onlarca dönümlük araziyi gasp ettiğini ifade etti.

Yahudi çetelerin bu arazileri işgal ettikten sonra kendi kontrol alanları gibi ekim yapmaya başladıkları da bildirildi.

Ekim ayında 2 bin 350 saldırı kaydedildi

Filistin Duvar ve Yerleşimlere Direniş Kurumu verilerine göre, ekim ayı boyunca işgalciler ve yerleşimciler tarafından 2 bin 350 saldırı gerçekleştirildi.

Bunların 1584’ü siyonist rejim askerleri, 766’sı ise Yahudi çeteler tarafından yapıldı.

Saldırıların en fazla yoğunlaştığı bölgeler Ramallah ve Bire (542 saldırı), Nablus (412 saldırı) ve El-Halil (401 saldırı) olarak kaydedildi.

Bu saldırılar arasında fiziksel saldırılar, ağaçların sökülmesi, tarlaların yakılması, çiftçilerin zeytin hasadından alıkonulması, mülklerin gasp edilmesi ve tarım yapılarının yıkımı yer alıyor.