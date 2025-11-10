  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den 10 Kasım mesajı! Doğan her fani gibi Atatürk de ölümü tatmıştır

BBP Genel Başkanı Destici: En düşük emekli aylığı 33 bin liranın üzerine çıkarılmalı

Alkollü yakalanan karı koca, ‘AK Partiliyim’ diyerek polisi tehdit etti, milletvekilini aradı! Her şeyleri yalan çıktı: Baştan sona rezalet

Rusya'dan ABD'ye Alaska tepkisi! Mutabakata sadık kalın

Gazze’de Kış Alarmı! 288 Bin Aile Evsiz, Felaket Kapıda! Siyonist vahşet altyapıyı yerle bir etti, kış çadırları da vuracak!

Hamas, bir leşten daha kurtuldu

Galatasaray deplasmanda mağlup

Gazze’de çocuklar enkazın arasında ders başı yaptı: Tahta yok, sıra yok… Ama umut var

Şara yönetimi göz açtırmıyor: Suriye genelinde teröristlere büyük operasyon!

İran’dan ABD yorumu: Buna ihtimal yok
Dünya Siyonistler onlarca zeytin ağacını yaktı!
Dünya

Siyonistler onlarca zeytin ağacını yaktı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Siyonistler onlarca zeytin ağacını yaktı!

İşgal altındaki Batı Yaka'nın Nablus kentindeki zeytin ağaçlarının ateşe verilmesinin ardından alevler kısa sürede yayıldı; işgalciler, köylülerin yangına müdahalesini engelledi.

İşgal altındaki Batı Yaka'nın Nablus kentindeki zeytin ağaçlarının ateşe verilmesinin ardından alevler kısa sürede yayıldı; işgalciler, köylülerin yangına müdahalesini engelledi.

Batı Yaka’nın Nablus kentine bağlı Mecdel Beni Fadil köyünde Yahudi çeteler, bu akşam onlarca zeytin ağacını ateşe verdi.

Köy Meclisi Başkanı Rami Nassar, yangının köyün güney kesiminde yeni kurulan yasa dışı yerleşim noktasından başlatıldığını ve geniş bir alana yayıldığını belirtti.

Yahudi çetelerin, siyonist rejim askerlerinin koruması altında köy girişinde taşkınlıklar çıkardığını aktaran Nassar, köylülerin yangını söndürmesine izin verilmediğini söyledi.

Beş ay önce kurulan yeni işgal alanı büyüyor

Nassar, söz konusu yerleşim noktasının yaklaşık beş ay önce köy toprakları üzerinde kurulduğunu, yerleşimcilerin bölgeye birkaç karavan yerleştirerek onlarca dönümlük araziyi gasp ettiğini ifade etti.

Yahudi çetelerin bu arazileri işgal ettikten sonra kendi kontrol alanları gibi ekim yapmaya başladıkları da bildirildi.

Ekim ayında 2 bin 350 saldırı kaydedildi

Filistin Duvar ve Yerleşimlere Direniş Kurumu verilerine göre, ekim ayı boyunca işgalciler ve yerleşimciler tarafından 2 bin 350 saldırı gerçekleştirildi.

Bunların 1584’ü siyonist rejim askerleri, 766’sı ise Yahudi çeteler tarafından yapıldı.

Saldırıların en fazla yoğunlaştığı bölgeler Ramallah ve Bire (542 saldırı), Nablus (412 saldırı) ve El-Halil (401 saldırı) olarak kaydedildi.

Bu saldırılar arasında fiziksel saldırılar, ağaçların sökülmesi, tarlaların yakılması, çiftçilerin zeytin hasadından alıkonulması, mülklerin gasp edilmesi ve tarım yapılarının yıkımı yer alıyor.

Gazze'de 3 yaş altı çocuklar için aşılama kampanyası başlatıldı
Gazze'de 3 yaş altı çocuklar için aşılama kampanyası başlatıldı

Dünya

Gazze'de 3 yaş altı çocuklar için aşılama kampanyası başlatıldı

Gazze’de çocuklar enkazın arasında ders başı yaptı: Tahta yok, sıra yok… Ama umut var
Gazze’de çocuklar enkazın arasında ders başı yaptı: Tahta yok, sıra yok… Ama umut var

Dünya

Gazze’de çocuklar enkazın arasında ders başı yaptı: Tahta yok, sıra yok… Ama umut var

Gazze’de Kış Alarmı! 288 Bin Aile Evsiz, Felaket Kapıda! Siyonist vahşet altyapıyı yerle bir etti, kış çadırları da vuracak!
Gazze’de Kış Alarmı! 288 Bin Aile Evsiz, Felaket Kapıda! Siyonist vahşet altyapıyı yerle bir etti, kış çadırları da vuracak!

Gündem

Gazze’de Kış Alarmı! 288 Bin Aile Evsiz, Felaket Kapıda! Siyonist vahşet altyapıyı yerle bir etti, kış çadırları da vuracak!

2 Yıllık Soykırımın Bilançosu! Gazze artık 'ampute çocuklar şehri' oldu
2 Yıllık Soykırımın Bilançosu! Gazze artık 'ampute çocuklar şehri' oldu

Dünya

2 Yıllık Soykırımın Bilançosu! Gazze artık 'ampute çocuklar şehri' oldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Seküler yaşam cinnet geçiriyor! Kadıköy’de kadını diri diri yaktılar! Eğlence merkezinde vahşet
Gündem

Seküler yaşam cinnet geçiriyor! Kadıköy’de kadını diri diri yaktılar! Eğlence merkezinde vahşet

Her türlü hayasızlığın olağan hale geldiği Kadıköy’de bir eğlence merkezinde korkunç bir olay yaşandı. 33 yaşındaki Gözde Yılmaz, arkadaşla..
Sabah ezanıyla başlayan yolculuk! Oytun Erbaş’ın ibadet ve sükûnet üzerine dikkat çeken sözleri
Gündem

Sabah ezanıyla başlayan yolculuk! Oytun Erbaş’ın ibadet ve sükûnet üzerine dikkat çeken sözleri

Akit TV'de Kırmızı Masa’da Muharrem Coşkun’un “Namaz kılıyor musunuz?” sorusunu yanıtlayan Oytun Erbaş, inancın insan bedeninde ve zihninde ..
Saddam Hüseyin'i idam eden komitenin baş yargıcına suikast!
Dünya

Saddam Hüseyin'i idam eden komitenin baş yargıcına suikast!

Saddam Hüseyin'in idam cezasını infaz eden komitenin baş yargıcı Münir Haddad, bu sabah Bağdat'ta uğradığı suikast girişiminden yara almadan..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23