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Siyonistler korkudan tir tir titriyor! Silah ruhsatı başvuruları rekor kırdı...

Yeniakit Publisher
2023-11-14 20:12:00 -
Siyonistler korkudan tir tir titriyor! Silah ruhsatı başvuruları rekor kırdı...

Kassam Tugayları'nın korkusundan tir tir titreyen İsrail'deki yahudiler, silahlanmaya başladı.

İsrailli silah firmalarının "talebe yetişmekte zorlandığı ve tüm üretim hattının bir ayı aşkın süredir hafta sonları bile aralıksız çalıştığı" belirtildi.

İsrail'in İbranice yayın yapan ekonomi haber sitesi "Calcalist", 7 Ekim'den bu yana silah bulundurmak için yapılan ruhsat başvurularının sayısının 190 bini geçtiğini yazdı.

Haberde 2023 yılının ilk 10 ayında yapılan toplam ruhsat başvurusunun 210 binin üzerine çıktığı kaydedilirken, bu sayının 2022’de 42 bin olduğuna dikkat çekildi.

Bu yıl şu ana kadar yaklaşık 31 bin ruhsat verildiği, bu sayının 2022'de toplam 13 bine yakın olduğu ifade edildi.

2021 yılında 20 bine yakın silah ruhsatı başvurusu yapıldığı, bunlardan yaklaşık 10 binine ruhsat verildiği aktarıldı.
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Haberde ayrıca, İsrailli silah firmalarının "talebe yetişmekte zorlandığı ve tüm üretim hattının bir ayı aşkın süredir hafta sonları bile aralıksız çalıştığı" vurgulandı.

Yahudi üstünlükçü siyasetiyle bilinen Ben-Gvir, on binlerce İsrailli sivili silahlandırdıklarını duyurmuştu.

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