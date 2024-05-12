Siyonist Yahudilerin Urfa hayali! İkinci ana hedefleri burası olacak

Nezir Tunç, Siyonistlerin Arz-ı Mevud hayaline göre Kudüs’ten sonra mutlaka alınması gereken şehrin Urfa olduğunu belirtti. “Çünkü onlara göre Harran başta olmak üzere Urfa toprakları ‘ata toprağıdır’ ve burası alınmadan Arz-ı Mevud hayali tamamlanmamış olacak” diyen Tunç, “Fırsat buldukça Urfa ve çevresinde toprak satın alma, mülk edinme gibi hamlelerde bulunuyorlar. Kısacası, Siyonist Yahudiler önce Kudüs’te hâkimiyet kurup yakın coğrafyaları işgal ederek mülk edinmeye çalışıyorlar. Bunu başardıklarında Arz-ı Mevud hayalinin gerçekleşmesi için ikinci ana hedefleri Urfa olacak” ifadelerini kullandı. Tunç, Doğruhaber’deki yazısında şunları kaydetti:

“Siyonist işgalcilerin Gazze’deki soykırımı devam ediyor.

Refah’a giren Siyonist katil sürüleri topluca “Refahı parçalayalım” sloganları ile katliamlarına başladılar.

Siyonist çetenin Refah’a girmesi demek, Gazze’yi her yönden kuşatıp imha etmesi demektir.

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Bu katliamlara dünya kulaklarını tıkamaya ve gözlerini kapatmaya devam ediyor. Zaten halkı Müslüman ülke liderlerinden de kimsenin bir beklentisi de kalmamış.

Rabbim, yardımıyla Gazzeli kardeşlerimize bir çıkış kapısını açsın, onları zaferle sevindirsin ve bu yolda bize de fırsat ve imkânlar bahşetsin.

Konumuz “Siyonistlerin Urfa hayalidir” ancak klavyeye dokununca gayri ihtiyari Gazze’nin durumunu yazdım. Doğrusu Gazze’ye değinmeden konuya da girmek olmazdı.

Evet, konumuza dönersek; Urfa ve Kudüs kardeş iki şehirdir.

İkisi de Peygamberler otağı ve mücadele diyarıdır.

Her iki şehrin çok önemli tarihi bağları vardır.

Hz. İbrahim (Aleyhisselam), eşi Sâre, yeğeni Lût (Aleyhisselam) ve yanındakilerle birlikte terk etmek zorunda kaldığı Urfa’dan Filistin’e, Kudüs’e hicret etmişti. Tıpkı efendimizin (Sallahu Aleyhi ve Sellem) Mekke’den Medine’ye hicreti gibi.

Belki Şehit Hasan Saklanan’ın Urfa’dan gidip Kudüs’te şehit olmasının hikmetlerinden biri de bu iki şehrin arasında tarihi bir kardeşlik bağının olmasıdır.

Elbette Müslümanlar için kıymetli olan bu iki şehir, tahrif edilmiş Yahudilikte ve özellikle Siyonistlerin arz-ı mevud hayaline göre de çok önem arz ediyor.

Siyonistlerin Arz-ı Mevud hayaline göre Kudüs’ten sonra mutlaka alınması gereken şehir Urfa’dır. Çünkü onlara göre Harran başta olmak üzere Urfa toprakları “ata toprağıdır” ve burası alınmadan Arz-ı Mevud hayali tamamlanmamış olacak.

Ayrıca Siyonist akla göre Harran, Nuh (Aleyhisselam) tufanından sonra kurulan ilk şehirdir. Hz. Yakub’un (Aleyhisselam) kaldığı “Kenan diyarıdır” ve bu şehirde Allah onlara “yüce bir millet” vaadinde bulunmuştur. Bundan dolayı buraları kutsal bir coğrafya olarak görüyorlar.

Hatta inançlarına göre Kudüs’e ulaşamayan Yahudiler için hacı olma mekânı Urfa’dır. Urfa’da hacı olanlara ise “Urfalis” diyorlar.

Zaten Theodor Herzl, İsrail’in kuruluşu, hedefleri, hâkimiyet alanları ve büyük İsrail İmparatorluğundan bahsederken sürekli Kudüs ve Urfa şehirlerini zikreder.

Dolaysıyla inançlarına göre Urfa alınmazsa, yani Arz-ı Mevud hayali tamamlanmazsa Yahudiler için Kudüs’ten sürülme tehlikesi yüksek ihtimaldir. Bunun için fırsat buldukça Urfa ve çevresinde toprak satın alma, mülk edinme gibi hamlelerde bulunuyorlar.

Kısacası, Siyonist Yahudiler önce Kudüs’te hâkimiyet kurup yakın coğrafyaları işgal ederek mülk edinmeye çalışıyorlar. Bunu başardıklarında Arz-ı Mevud hayalinin gerçekleşmesi için ikinci ana hedefleri Urfa olacak.

Bırakın hayal ettikleri Urfa’yı almayı, Allah’ın izniyle Gazze’den çıkamayacaklar ve tarihte olduğu gibi tekrar Kudüs’ten de sürülecekler.”