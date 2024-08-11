'Siyonist İsrail’i durdurmak boynumuzun borcu'

Siyonist İsrail yönetimi dört bin yıllık idealini gerçekleştirmek için adım adım ilerlemektedir. Bu ideallerine arzı mevud demektedirler. Önce Irak ve Suriye düştü şimdi de Filistin'i işgal etmekle meşguller sırada İran ve Türkiye kaldı.

Siyonistler yaklaşık on aydan beri Filistin'de büyük bir katliam yapmaktadırlar. Yaklaşık kırk bin Müslümanı kadın erkek yaşlı çocuk demeden şehit etmiş durumdadırlar. En son İran'da bulunan eski Filistin Başbakanı İsmail Heniyye'yi gece yarısı bir füzeyle şehit ettiler. Allah azze ve celle kardeşimizin şehadetini kabul eyler inşallah.

İsrail'in bu suikastı Amerikanın istihbarat desteği olmadan gerçekleştirmesi mümkün gözükmemektedir. İsrail arkasına aldığı İngiltere, Fransa Almanya ve Amerika desteğiyle bu dört bin yıllık idealini gerçekleştirmek için kan dökmeye devam etmektedir.

Siyonist İsrail'i durdurmak lazım gelmektedir. Bunun için en önce İslam ülkeleri Kur’an ve sünnete dönerek vahdeti oluşturmaları lazım gelmektedir. Aralarındaki ihtilafları bir tarafa bırakarak gelmekte olan büyük tehlikeye odaklanmaları lazım gelmektedirler. Rahmetli Humeyni'nin bir sözü var; “Ne şiilerin sünnilerle ne sünnilerin şiilerle bir sorunu vardır. Asıl olan çağımızın büyük şeytanı Amerika'ya karşı birleşmemiz lazım gelmektedir."

Siyonistler arkalarında büyük şeytan Amerika olmasa bir şey yapamazlar. İtler silah ve mühimmatlarını büyük şeytan Amerika'dan almaktadırlar. Ha burada başka bir şeyde bulunmakta.. Amerika ve kana doymayan Avrupa, azgın işgalcileri İslam ülkelerine saldırtarak silah da satmaktadırlar. Savaş lobileri sulh olsun istemez. Onlar her daim savaş çıkararak silah satarak kasalarını doldurmaya çalışmaktadırlar.

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Burada yapmamız gereken iş savunma sanayisine ve sanayiye önem vermemiz lazım gelmektedir. Bakınız güzel dinimiz İslam düşmanın silahıyla silahlanmasını emretmektedir. İslam ülkeleri ilk önce yapmaları lazım gereken iş Amerikayla bağlarını koparmalı ve silah sanayisine önem vermeleri lazım gelmektedir. Silah sanayisi ve sanayiyi beraberce güçlendirmeli ve büyük Türkiye’yi hayata geçirmemiz lazım gelmektedir. Reis ilk önce milli eğitimi millileştirmeli ve eğitimin ahlak ve bilim üretmesi için gayret etmelidir. Allah azze ve cellenin rızası için bilim yaparak ilk önce ülkemizin sömürgeden kurtulması ve büyük Türkiye’yi ilan ederek ilk önce İslam ülkelerin ve daha sonra da tüm mazlum coğrafyaların özgürleşmesi için gayret etmelidir.

Buradan açık ve net yazıyorum ki, Siyonist itleri ancak Türkler ve İranlılar durdurabilir. Türkler ve İranlılar kadim devlet geleneğine sahip olduklarından birbirine tam destek vererek Siyonistleri durdurabilirler. Bundan dolayı İran ve Türkiye birbirine teknoloji transferi yapmalı ve istihbarat desteğinde bulunmalıdır. Allah muhafaza birimizden birine bir şey olsa diğerinin güvenliği tehlikeye gireceği kesindir.

Burada Diyanet İşleri Başkanlığımıza da büyük görev düşmektedir. Camilerimiz bomboş. Vakit geçirmeden camilerimizde sevgi sohbetleri koyarak insanımızın İslam’la barışması için gayret etmelidir. Eski bir solcu şimdilerde iyi bir Müslüman olan bir arkadaşım şu camiler bizde olsa bu ülkeyi komünist ederdik diyecek kadar camilerimizin sosyal hayattan uzak olduğunu açıklamıştı. Bundan dolayı camilerimizi hayatın içerisine almamız lazım gelmektedir.

Allah azze ve celle kıyamete kadar devletimiz Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında özgür olarak yaşamayı nasip etsin. Burada asıl sıkıntı sistemde. Sistem ahlaksız ve köleliği telkin etmektedir. Sistemi Kur’an ve sünnetle dizayn etmeli ve tüm emperyalleri dünya üzerindeki Müslüman avı ve büyük İsrail idealini iptal etmek için gayret sarf etmeliyiz. Bundan dolayı sağcısıyla solcusuyla alevi ve sünni ile Türkü ve Kürdü ile milli birlik ve beraberliğimizi sağlayarak büyük Türkiye idealini Kur’an ve sünnet ölçeğinde gerçekleştirmemiz lazım gelmektedir. Ancak böyle yaparsak ancak Siyonist itlerin ilerlemesini durdurmamız imkan dahilindedir.

Sabreden kişi başarılı olur...