Siyasi manevranın ardındaki inşaat gölgesi: Ekrem Baki mercek altında

AK Parti listelerinden birinci sıradan meclis üyesi seçilen Ekrem Baki, partisinden istifa ederken "muhalefete yönelik baskıları" gerekçe göstermişti. Ancak kulislerde konuşulan iddialar oldukça çarpıcı: Baki'nin, Üsküdar Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen rüşvet operasyonunda isminin geçtiği, son anda listeden çıkarıldığı ve asıl korkusunun kendi inşaat projelerinin incelemeye alınması olduğu öne sürülüyor.

CHP'ye transferin "İnşaat" boyutu

Ekrem İmamoğlu'na verdiği destekle şaşırtan ve hızla saf değiştiren Baki'nin bu hamlesi, siyasi bir duruş sergilemekten ziyade, hukuki süreçlerden sıyrılma çabası olarak yorumlanıyor. Kendi inşaatları üzerindeki denetim baskısını azaltmak amacıyla muhalefet söylemlerine sarıldığı iddia edilen meclis üyesinin, "adalet" vurgulu istifa metni ise bu iddiaların gölgesinde inandırıcılığını yitiriyor.

Siyasi Gözlemcilerin Notu: Birinci sıradan seçildiği partiyi rüşvet operasyonları ve inşaat incelemeleri döneminde terk eden bir ismin, yeni adresinde ne kadar "ilkeli" bir siyaset izleyeceği merak konusu.

Mercek altındaki dosyalar

Şimdi gözler, Ekrem Baki'nin inşaat dosyalarında ve yargı sürecinin nasıl ilerleyeceğinde. Kamuoyu şu soruyu soruyor: Baki, gerçekten fikir ayrılığı sebebiyle mi istifa etti, yoksa hakkındaki iddiaların üzerini siyasi bir zırhla örtmeye mi çalışıyor?