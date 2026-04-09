Siyasi manevranın ardındaki inşaat gölgesi: Ekrem Baki mercek altında
Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ekrem Baki'nin, AK Parti çatısı altındayken aniden rotasını değiştirerek CHP saflarına katılması kamuoyunda soru işaretlerine neden oldu. İstifasını "hukuk ve siyaset anlayışı" gibi kavramlarla süsleyen Baki hakkında ortaya atılan iddialar, meselenin ideolojik değil, tamamen duygusal ve ticari olduğu yönünde.
AK Parti listelerinden birinci sıradan meclis üyesi seçilen Ekrem Baki, partisinden istifa ederken "muhalefete yönelik baskıları" gerekçe göstermişti. Ancak kulislerde konuşulan iddialar oldukça çarpıcı: Baki'nin, Üsküdar Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen rüşvet operasyonunda isminin geçtiği, son anda listeden çıkarıldığı ve asıl korkusunun kendi inşaat projelerinin incelemeye alınması olduğu öne sürülüyor.
CHP'ye transferin "İnşaat" boyutu
Ekrem İmamoğlu'na verdiği destekle şaşırtan ve hızla saf değiştiren Baki'nin bu hamlesi, siyasi bir duruş sergilemekten ziyade, hukuki süreçlerden sıyrılma çabası olarak yorumlanıyor. Kendi inşaatları üzerindeki denetim baskısını azaltmak amacıyla muhalefet söylemlerine sarıldığı iddia edilen meclis üyesinin, "adalet" vurgulu istifa metni ise bu iddiaların gölgesinde inandırıcılığını yitiriyor.
Siyasi Gözlemcilerin Notu: Birinci sıradan seçildiği partiyi rüşvet operasyonları ve inşaat incelemeleri döneminde terk eden bir ismin, yeni adresinde ne kadar "ilkeli" bir siyaset izleyeceği merak konusu.
Mercek altındaki dosyalar
Şimdi gözler, Ekrem Baki'nin inşaat dosyalarında ve yargı sürecinin nasıl ilerleyeceğinde. Kamuoyu şu soruyu soruyor: Baki, gerçekten fikir ayrılığı sebebiyle mi istifa etti, yoksa hakkındaki iddiaların üzerini siyasi bir zırhla örtmeye mi çalışıyor?
Gündem
