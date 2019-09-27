Siyah üzüm hangi hastalıklara iyi gelir? Siyah üzümün faydaları

Kara üzüm olarak da bilinen siyah üzümün sağlığa faydaları saymakla bitmiyor. Önemli bir doğal tüketim maddesi olan çekirdekli siyah kuru üzüm, birçok derde derman olmasıyla dikkat çekmektedir. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu’nun da tavsiye ettiği besinler arasında yer alan çekirdekli siyah üzüm, başta alerji olmak üzere çeşitli durumlara fayda sağlamaktadır. Peki, Siyah üzüm hangi hastalıklara iyi gelir? İşte siyah üzümün faydaları

Siyah üzümde hangi vitaminler var?

A, B1, C, E vitaminler, demir, kalsiyum, potasyum, sodyum, magnezyum ve fosfor gibi vitaminler ve mineraller açısından oldukça zengin bir besin olan üzüm ve çekirdeği, içeriğindeki mineraller bakımından anti kanserojen özellik taşıyor.

Siyah üzümün faydaları neler?

Gün içerisinde ofiste ya da evlerinde çok fazla demli ya da siyah çay tüketen bireylerin el ve ayak bölgelerinde kaşıntı durumu olabilir. Bu kaşıntıların önlenmesi durumu için tavsiye edilen siyah kuru üzüm, sağladığı doğal şifa yöntemi ile kaşıntı halinin son bulmasını sağlayacaktır.

Sedefe bağlı kaşıntılara iyi gelen çekirdekli siyah kuru üzüm, bu kaşıntı halinin giderilmemesini sağlar.

Strese bağlı olarak gelişen kaşıntıları da önleyici hali olan siyah kuru üzüm, stres nedeniyle yaşadığınız kaşıntıları engelleyecektir.

Özellikle bahar aylarında birçok vatandaşın çeşitli durumlara karşı alerji hassasiyeti arttığından dolayı alerji nedenli kaşıntılar artış gösterir. Bu durumlarda tüketeceğiniz günlük 4-5 siyah kuru üzüm, bu halin giderilmesini ve kaşıntı durumunun son bulmasını sağlayacaktır.

Gün içerisinde psikolojik ya da çeşitli nedenlerden kaynaklı ani kaşıntı halleri yaşanabilmektedir. Bu durum nadir olarak yaşanan bir kaşıntı halidir; ancak belirli aralıklarla gerçekleşmeye devam ediyorsa gün içerisinde sabah, öğle ve akşam 2-3 adet siyah kuru üzüm tüketmenizde yarar olacaktır.

Soğuk havaların ülke genelinde etkisini göstermesi ile beraber, başta çocuklar olmak üzere alerjiye karşı direnç düşüklüğü yaşanabilmektedir. Evden çıkmadan önce tüketilecek olan çekirdekli siyah kuru üzüm, hem sizin hem de çocuklarınızın alerjiye olan direncini arttıracaktır.

Çekirdekli siyah üzümün bir diğer faydası ise, damar sertliğini önleyerek olası kalp krizi tehlikesini engellemesidir.

Gözler için de oldukça yararlı bir doğal tüketim maddesi olan siyah kuru üzüm, göz sağlığına dikkat etmek isteyen vatandaşların mutlaka tüketmesi gereken besinlerdendir.