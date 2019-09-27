0553 313 94 23

Siyah üzüm hangi hastalıklara iyi gelir? Siyah üzümün faydaları

Kara üzüm olarak da bilinen siyah üzümün sağlığa faydaları saymakla bitmiyor. Önemli bir doğal tüketim maddesi olan çekirdekli siyah kuru üzüm, birçok derde derman olmasıyla dikkat çekmektedir. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu’nun da tavsiye ettiği besinler arasında yer alan çekirdekli siyah üzüm, başta alerji olmak üzere çeşitli durumlara fayda sağlamaktadır. Peki, Siyah üzüm hangi hastalıklara iyi gelir? İşte siyah üzümün faydaları

27 Eylül 2019 Cuma 21:55
Siyah üzüm hangi hastalıklara iyi gelir? Siyah üzümün faydaları

Kara üzüm olarak da bilinen siyah üzümün sağlığa faydaları saymakla bitmiyor. Önemli bir doğal tüketim maddesi olan çekirdekli siyah kuru üzüm, birçok derde derman olmasıyla dikkat çekmektedir. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu’nun da tavsiye ettiği besinler arasında yer alan çekirdekli siyah üzüm, başta alerji olmak üzere çeşitli durumlara fayda sağlamaktadır. Peki, Siyah üzüm hangi hastalıklara iyi gelir? İşte siyah üzümün faydaları

Siyah üzümde hangi vitaminler var?

A, B1, C, E vitaminler, demir, kalsiyum, potasyum, sodyum, magnezyum ve fosfor gibi vitaminler ve mineraller açısından oldukça zengin bir besin olan üzüm ve çekirdeği, içeriğindeki mineraller bakımından anti kanserojen özellik taşıyor.

Siyah üzümün faydaları neler?

Gün içerisinde ofiste ya da evlerinde çok fazla demli ya da siyah çay tüketen bireylerin el ve ayak bölgelerinde kaşıntı durumu olabilir. Bu kaşıntıların önlenmesi durumu için tavsiye edilen siyah kuru üzüm, sağladığı doğal şifa yöntemi ile kaşıntı halinin son bulmasını sağlayacaktır.

Sedefe bağlı kaşıntılara iyi gelen çekirdekli siyah kuru üzüm, bu kaşıntı halinin giderilmemesini sağlar.

Strese bağlı olarak gelişen kaşıntıları da önleyici hali olan siyah kuru üzüm, stres nedeniyle yaşadığınız kaşıntıları engelleyecektir.

Özellikle bahar aylarında birçok vatandaşın çeşitli durumlara karşı alerji hassasiyeti arttığından dolayı alerji nedenli kaşıntılar artış gösterir. Bu durumlarda tüketeceğiniz günlük 4-5 siyah kuru üzüm, bu halin giderilmesini ve kaşıntı durumunun son bulmasını sağlayacaktır.

Gün içerisinde psikolojik ya da çeşitli nedenlerden kaynaklı ani kaşıntı halleri yaşanabilmektedir. Bu durum nadir olarak yaşanan bir kaşıntı halidir; ancak belirli aralıklarla gerçekleşmeye devam ediyorsa gün içerisinde sabah, öğle ve akşam 2-3 adet siyah kuru üzüm tüketmenizde yarar olacaktır.

Soğuk havaların ülke genelinde etkisini göstermesi ile beraber, başta çocuklar olmak üzere alerjiye karşı direnç düşüklüğü yaşanabilmektedir. Evden çıkmadan önce tüketilecek olan çekirdekli siyah kuru üzüm, hem sizin hem de çocuklarınızın alerjiye olan direncini arttıracaktır.

Çekirdekli siyah üzümün bir diğer faydası ise, damar sertliğini önleyerek olası kalp krizi tehlikesini engellemesidir.

Gözler için de oldukça yararlı bir doğal tüketim maddesi olan siyah kuru üzüm, göz sağlığına dikkat etmek isteyen vatandaşların mutlaka tüketmesi gereken besinlerdendir.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 21:55
  1. siyah üzüm
  2. siyah üzümün faydaları
  3. siyah üzüm neye iyi gelir
  4. siyah üzüm sağlığa faydası
  5. kuru üzüm
  6. kuru üzümün faydaları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mide bulantısı neden kaynaklanır?
    1. Mide bulantısı neden kaynaklanır?
    2. İYİ Parti'de deprem! Zehir zemberek..
    3. Siyah üzüm hangi hastalıklara iyi..
    4. Evde doğal ürünlerle peeling nasıl..
    5. Kaçış sendromu hastalığı nedir? Kaçış..
    6. Yanan orman alanına 'ay-yıldızlı'..
    7. İsrail askerleri Gazze sınırında 63..
    8. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Güvenli..
    9. Fatih Portakal, Ekrem İmamoğlu'nun..
    10. Mali askerlerine pusu: 7 ölü!
    11. Kefirli sütlaç nasıl yapılır? Kefirli..
    12. Şeker hastaları depreme nasıl..
    13. TOKİ indiriminden yararlanıp borcunu..
    14. Devlet Bahçeli bugün de hastaneye gitti
    15. Kırıkkale Merkez Yuva Mahallesi TOKİ..
    16. Suudi Arabistan o kadınlara çarşaf..
    17. Celal Şengör'e çok sert tepki! 'Onları..
    18. Başakşehir Çaykur Rizespor maçı canlı..
    19. En yakın afet toplanma alanı nerede? e..
    20. 25. Dönem POMEM Özel Harekat polis..
    21. İstanbul’da deprem sonrası toplanma..
    22. Hayat üçgeni nedir? Yaşam üçgeni..
    23. Karamollaoğlu görevi bırakıyor mu?..
    24. Türlü nasıl yapılır? Türlü yemeği..
    25. Volovan nedir? Volovan nasıl yapılır?..
    26. Deprem sigortası nedir? Deprem..
    27. Deprem çantası nasıl hazırlanır?..
    28. EBA e Kurs başvuruları bugün bitiyor!..
    29. Ek gösterge 2200'den 3600'e ne zaman..
    30. Hayat üçgeni nedir? Depremde hayat..
    Ünlü profesör Ahmet Ercan, büyük İstanbul depremi için tarih verdi!
    Ünlü profesör Ahmet Ercan, büyük İstanbul depremi için tarih verdi!
    İstanbul depremi sonrasında hasar gördü denilen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki gerçek ortaya çıktı
    İstanbul depremi sonrasında hasar gördü denilen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki gerçek ortaya çıktı
    İmamoğlu'ndan depreme ilişkin açıklama!
    İmamoğlu'ndan depreme ilişkin açıklama!
    2100 yıllık define bulundu! Paha biçilemiyor
    2100 yıllık define bulundu! Paha biçilemiyor
    İstanbul'daki depremde korkutan görüntüler kamerada!
    İstanbul'daki depremde korkutan görüntüler kamerada!

    Günün Karikatürü

    28 Eylül 2019
    Rusya’dan Türkiye’ye flaş çağrı! ‘Geçişe engel olunuyor, destek verin’
    Rusya’dan Türkiye’ye flaş çağrı! ‘Geçişe engel olunuyor, destek verin’
    Naci Görür'den korkutan deprem açıklaması! 'İstanbul'a 7,2 geliyor'
    Naci Görür'den korkutan deprem açıklaması! 'İstanbul'a 7,2 geliyor'