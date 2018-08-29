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Siyah pirincin bilinmeyen faydaları

Siyah pirincin faydaları nelerdir? İşte siyah pirincinin inanılmaz faydaları...

29 Ağustos 2018 Çarşamba 17:17
Siyah pirincin bilinmeyen faydaları

Sofraların olmazsa olmazı beyaz pirinç yerini yavaş yavaş siyah pirince bırakıyor. Antosiyaninler, A vitamini, protein bakımından oldukça zengin olan siyah pirinç son zamanlarda tercih edilmeye başlandı. Besin değeri açısından Eskiden sadece Çin hükümdarları tarafından tüketilen siyah pirinç Türkiye'de de üretilmeye başlanınca sofralarımızda daha sık yer alır olamaya başladı. Biz de sizler için siyah pirincin faydalarını içeren bir haber hazırladık. Hafif fındıksı tadıyla dikkat çeken siyah pirinç vejetaryenlerin de vazgeçilmez yemekleri arasında. İşte siyah pirinci faydaları ve siyah pirinçten yapabileceğiniz tatlar...

Siyah pirinç, besin değeri yüksek, magnezyum ve demir açısından zengin bir lif ve mineral deposudur.

Siyah pirinç beyazına oranla daha fazla magnezyum içermesi nedeniyle özellikle kemik, sinir dokusu, kasların çalışması ve kalp sağlığı için önemli bir kaynak oluşturuyor. Magnezyum hücrelerin enerji üretiminde de kritik bir rol oynayarak vücudun enerji düzeyini artırıyor, bağışıklık ve sinir sistemini kuvvetlendiriyor.

Siyah pirincin beyaz pirinçten bir diğer bir farkı antioksidan değerinin yüksek olması. Antioksidanlar vücudun bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor ve yaşlanmanın etkilerini azaltmaya yardımcı oluyor.

Amerika'daki Louisiana State Üniversitesi bilim adamları, 1 kaşık dolusu siyah pirincin, bir kaşık dolusu böğürtlen ve ya yaban mersini yemişinden daha fazla antosiyanin antioksidanı, lif ve e vitamini içerdiğini belirtmektedir. Yabani pirinç bu yemişlere oranla daha az şeker içermektedir. Antioksidanlar DNA'nın zarar görmesini engeller, vücuttaki zararlı molekülleri emer ve insan vücudunun yaşlanmasını yavaşlatır. Siyah pirinç antioksidanlar ve magnezyum açısından zengin bir besindir. Araştırmacılar siyah pirincin veya bundan elde edilen kepeğin kahvaltılık gevreklere, kurabiyelere ve günlük hayatta çok tüketilen gıdalara eklenmesinin faydalı olacağı görüşündeler.

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 17:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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