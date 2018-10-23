Siyah nokta niçin oluşur?

SİYAH NOKTALARIN OLUŞUM SEBEPLERİ NELERDİR?

Sivilce izleri, Pigmentasyon artışı, güneş ışığına maruz kalmak, karaciger hastalıkları ve deri bozuklukları olabilir.

SİYAH NOKTALAR EN SIK NE ZAMAN GÖRÜLÜR?

Aşırı kozmetik kullanıldığında, fazla güneş ışığına maruz kalındığında, ergenlik dönemi/ ergenlik sivilceleri, regl dönemi

VÜCUDUMUZDA EN ÇOK NERELERDE GÖRÜLÜR?

Yüz, sırt, boyun, göğüs, kollar ve omuzlarda görülür.

SİYAH NOKTALARDAN KURTULMA YOLLARI

Günlük cilt bakımınızı rutin olarak gerçekleştirdiğinizde daha sağlıklı bir cilde sahip olursunuz. Hangi yöntemi kullanırsanız kullanın öncelikli olarak gözeneklerin açılması gereklidir. Siyah noktalarınızdan kurtulmak için uygulamanız gereken yöntemlerden önce gözeneklerinizi buhar banyosu ile yumuşatmanız gerekir.

Bu, siyah noktalardan kurtulurken cildinizin göreceği hasarı en aza indirir. Buhar maskesi geniş bir kaba konulan sıcak suyun buharının cilde işlemesi için başınızın üzerine bir örtü örtmek suretiyle yapılmaktadır.

Cildinize uygulayacağınız buhar banyosu sonrasında kullanabileceğiniz;

Kil maskesi

Peeling

Diş macunu

Bal maskesi

Yumurta akı maskesi

Avakado maskesi

gibi çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemler uygulandıktan sonra cildinize süreceğiniz tonik, gözeneklerinizi sağlıklı bir şekilde kapatıp, siyah nokta oluşumunu engelleyecektir. Tonik olarak gül suyu kullanmak da gayet sağlıklı ve işe yarar bir yöntemdir.