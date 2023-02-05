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Aktüel Sivas'ta okullar yarın tatil edildi
Aktüel

Sivas'ta okullar yarın tatil edildi

Sivas'ta beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-05 16:20:00 -
Sivas'ta okullar yarın tatil edildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinden itibaren başlayacak, zaman zaman tipi şeklinde beklenen kar yağışının ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı başta olmak üzere meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, 6 Şubat Pazartesi günü eğitim öğretime ara verildi.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personelden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik hastalığı olanlar da bir gün süreyle idari izinli sayılacak.

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