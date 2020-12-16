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Aktüel Sivas'ta bir köyde Kovid-19 karantinası kaldırıldı
Aktüel

Sivas'ta bir köyde Kovid-19 karantinası kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-16 15:38:58 -
Sivas'ta bir köyde Kovid-19 karantinası kaldırıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Gürün ilçesindeki bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılıp vatandaşları ve toplum sağlığını tehdit etmesini engellemek amacıyla Gürün ilçesine bağlı Tepecik köyünün karantinaya alındığı anımsatıldı.

Köyde sosyal izolasyonun sağlandığı belirtilen açıklamada, karantinanın sonlandırılmasına karar verildiği kaydedildi.

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