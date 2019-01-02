Sivas'ta 101 köy ile bağlantı kesildi

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkezde 24, ilçelerden Divriği'de 4, İmranlı'da 15, Kangal'da 53, Şarkışla'da 3 ve Ulaş'ta 2 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.



Merkez ve ilçelerde 32 greyder, 19 yükleyici, 10 dozer, 9 kar bıçaklı kamyon, 29 destek aracı olmak üzere toplam 99 iş makinesi ve 211 personelle karla mücadele çalışması sürdürülüyor.