Sivasspor’da futbolculara 3 gün izin verildi

A Milli Futbol Takımı’nın 17 Kasım’da Konya’da İsveç ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşması ve 20 Kasım’da Antalya’da Ukrayna ile yapacağı özel maç nedeniyle lige verilen bir haftalık arada Sivasspor Teknik Sorumlusu Hakan Keleş, deplasmanda 2-1 kazanılan Beşiktaş mücadelesinin ardından takıma 3 gün izin verdi. Demir Grup Sivasspor, 15 Kasım Perşembe günü kulüp tesislerinde toplanarak ligin 13. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.