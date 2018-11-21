0553 313 94 23

Sivasspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

21 Kasım 2018 Çarşamba 14:46
Sivasspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları


SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü Çaykur Rizespor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşuyla başladı. Isınma hareketlerinin ardından futbolcular koordinasyon çalışması yaptı. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

İdmanda orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Sivasspor Kulübü Genel Saymanı Ekrem Munar ile Asbaşkan Faruk Taşseten de antrenmanın bir bölümünü izledi.

Kırmızı-beyazlı ekip, yarın basına kapalı gerçekleştireceği antrenmanla Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam edecek.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 14:46
  1. Çaykur Rizespor
  2. Demir Grup Sivasspor
  3. Futbol
  4. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonu
    1. FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon"..
    2. Bilişim Zirvesi'18
    3. Trump'tan Mercedes, Volkswagen ve..
    4. Instagram'da bunu yapan yandı!..
    5. TBMM KİT Komisyonu
    6. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    7. En fazla kaybettiren BES fonları
    8. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    9. BES fonu istatistikleri
    10. En fazla kazandıran BES fonları
    11. Kategorilerine göre en fazla..
    12. En fazla kaybettiren yatırım fonları
    13. Kategorilerine göre en fazla..
    14. Gomis, Fenerbahçe'yi resmen açıkladı!
    15. "Boluspor maçı bizim için final..
    16. En fazla kazandıran yatırım fonları
    17. PKK ve DAEŞ takasa girdi
    18. Ibrahimovic'in yeni adresi belli oldu
    19. Yatırım fonu istatistikleri
    20. Sosyal hizmet modellerinden yararlanan..
    Hulusi Akar, BBC muhabirine haddini bildirdi
    Hulusi Akar, BBC muhabirine haddini bildirdi
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı
    Binlerce ton soğanı stoklamıştı! Savunması böyle oldu
    Binlerce ton soğanı stoklamıştı! Savunması böyle oldu
    Adı üç büyükşehirde de çıktı! Erdoğan'ı en çok zorlayacak isim
    Adı üç büyükşehirde de çıktı! Erdoğan'ı en çok zorlayacak isim
    AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...
    AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...

    Günün Karikatürü

    21 Kasım 2018
    AİHM'den skandal Selahattin Demirtaş kararı!
    AİHM'den skandal Selahattin Demirtaş kararı!
    Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!
    Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!