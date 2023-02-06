Sivasspor acı haberi duyurdu! O kötü haberi teknik direktör açıkladı: Allah’tan rahmet diliyoruz
Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, yardımcı antrenör Ayhan Tenbeloğlu'nun yaşanan depremde birçok akrabasını kaybettiğini duyurdu. Kulüp. Tenbeloğlu için başsağlığı diledi.
Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yaşanan depremin ardından Sivasspor acı haberi duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada teknik direktör Rıza Çalımbay'ın yardımcılarından Ayhan Tenbeloğlu'nun birçok akrabasının vefat ettiği bilgisi yer aldı. Kırmızı beyazlılar başsağlığı mesajı yayınladı.
Sivasspor'un açıklaması
"A takım yardımcı antrenörlerimizden Ayhan Tenbeloğlu’nun Hatay’da yaşayan çok sayıda akrabasının, Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem nedeniyle hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Başta Ayhan Tenbeloğlu olmak üzere, aile yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyor, hayatını kaybedenlere ise yüce Allah’tan rahmet diliyoruz."