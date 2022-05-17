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Aktüel Sitede hayvan beslemek yasak mı? Apartmanda evcil hayvan beslenir mi?
Aktüel

Sitede hayvan beslemek yasak mı? Apartmanda evcil hayvan beslenir mi?

Korona salgı sonrası en çok sorulan soruların başında evde evcil hayvan beslenir mi sorusu gelmektedir. Gün geçmiyor ki Hayvan sahipleri ile apartman sakinleri hayvan sesi nedeniyle karşı karşıya gelmesin. Yargıtay, sitelerde hayvan beslemek yasak mı, serbest mi? sorusunun cevabına ilişkin kararı verdi. Peki Sitelerde hayvan beslemek yasak mı?

Yeniakit Publisher
2022-05-17 08:10:00 -
Sitede hayvan beslemek yasak mı? Apartmanda evcil hayvan beslenir mi?

Sitede hayvan beslemek yasak mı? Hayvan sahipleri ile apartman sakinlerini karşı karşıya getiren süreçte Yargıtay, milyonlarca kişiyi ilgilendiren bir emsal karara imza attı. Kararda apartman ya da sitenin yönetim planında, "Hayvan beslenemez" ibaresine yer verilmesi durumunda bağımsız bölümlerde kedi ya da köpek beslenemeyeceğine hükmedildi. İstanbul Anadolu 12'nci Sulh Hukuk Mahkemesi ise ilk aldığı kararda direndi. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 18'inci Hukuk Dairesini haklı bularak mahkemenin direnme kararını iptal etti. Böylece yönetim planında, "Hayvan beslenemez" yazan sitelerin bağımsız bölümlerinde karara aykırı durumlar tahliye nedeni olarak da kullanılabilecek. Aykırı hareket edenler ya hayvanlarını binanın bağımsız bölümlerinden uzaklaştıracak ya da kendileri binadan taşınacak.

 

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