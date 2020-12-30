Şişli'de sağlık merkezinde rehin alınan hemşire kurtarıldı
Polis ekipleri sağlık merkezinde çalışan hemşireyi rehin aldığı öne sürülen kişiyi gözaltına aldı
İSTANBUL (AA) - Şişli'deki bir sağlık merkezinde rehin alınan hemşire kurtarıldı.
Şişli'de Abide-i Hürriyet Caddesi'nde bulunan özel bir tıp merkezine gelen bir kişi, yaşadıkları tartışma üzerine bıçakla hemşireyi rehin aldı.
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine özel harekatçıların da bulunduğu polis ekipleri sevk edildi.
Rehin alan kişi ile irtibata geçerek ikna çalışması yürüten ekipler, zanlıyı ikna ederek gözaltına aldı.
Hafif yaralı olan hemşire ise Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine ambulansla sevk edildi.