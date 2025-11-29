  • İSTANBUL
Yerel Sırtlanlar tavuk kümesine girdi, horoz ve tavukları çaldı! O anlar kamerada
Yerel

Sırtlanlar tavuk kümesine girdi, horoz ve tavukları çaldı! O anlar kamerada

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Şanlıurfa'nın Bozova ilçe kırsalında aç kalan sırtlanlar, bir tavuk kümesine girerek horoz ve tavukları alıp kaçtı. O anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saat 04.00 sıralarında Bozova ilçesine bağlı kırsal Karaağıl Mahallesi'nde yaşandı. Aç kalan sırtlanlar, tavuk kümesinin kapısını kırarak içeri girdi ve horozu ve tavukları ağzına alarak kaçtı. Sabah kümeste horozun yerinde olmadığını fark eden mahalle sakini, güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde sırtlanların kümese girip horoz ve tavukları alıp götürdüğünü gördü. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

1
