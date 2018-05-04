Sırrı yine saçmaladı! 'Akşener ikinci tura kalırsa AK Parti ile...'

CHP-İP-Saadet Partisi ve Demokrat Parti arasında kurulan 4'lü ittifakı değerlendiren HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, CHP'nin İP'ye umut bağlayarak hata yaptığını savundu. Önder, İP Genel Başkanı Meral Akşener'in cumhurbaşkanı seçiminde ikinci tura kalması durumunda "başkan yardımcılığı" için AK Parti ile anlaşacağını iddia etti.

'AKŞENER AK PARTİ İLE ANLAŞACAK!'

İkinci tura adayları Selahattin Demirtaş'ın kalacağını ileri süren Sırrı Süreyya Önder, "Meral Akşener ve çevresi kendilerinin ikinci tura kalacağını iddia ediyorlar. Eğer ikinci tura kalmazlarsa CHP gibi bunlara umut bağlayanlar hüsrana uğrayacak. Eğer ikinci tura kalırlarsa gidip AK Parti ile anlaşacaklar. Başkan yardımcılığı konusunda" iddiasında bulundu.

SIRRI YENİDEN ADAY OLACAK MI?

Sırrı Süreyya Önder yeniden milletvekilli adayı olup olmayacağı konusunda ise "Buna partim karar verir. Sinemayla da olsa vekillikle de olsun HDP fikriyatı ile yoluma devam edeceğim" açıklamasında bulundu.