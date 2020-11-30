Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları: 2 tutuklama

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 39 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son bir haftada il genelinde terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 39 zanlı yakalandı, adreslerde yapılan aramada 121 gram esrar, 35,97 gram metamfetamin, 2,65 esrar, bir gram sentetik kannabinoid, 24 uyuşturucu hap, gümrük kaçağı 1764 paket sigara, 9 şişe içki ve 8 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 39 şüpheliden 2'si tutuklandı, 37'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.