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Aktüel

Şırnak’ta 11 adet antitank mayını imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak’ta tespit edilen 11 adet antitank mayınının başarılı şekilde imha edildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 15:24:31 -
Şırnak’ta 11 adet antitank mayını imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak’ta tespit edilen 11 adet antitank mayınının başarılı şekilde imha edildiğini duyurdu.


Milli Savunma Bakanlığı, Şirnak’ın İdil ilçesinde tespit edilen 11 adet antitank mayınının Özel Mayın Arama - Tarama Timleri (ÖMAT) tarafından başarılı bir şekilde imha edildiğini bildirdi.


Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Özel Mayın Arama Tarama Timlerimiz (ÖMAT) Şırnak/İdil’de tespit ettikleri 11 adet antitank mayınını başarılı şekilde imha etti" denildi.

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