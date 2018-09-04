THY - Konya
0553 313 94 23

Sirkeyle gargara yaparsanız...

Peygamberimizin övgüsüne mazhar olan sirkenin faydaları saymakla bitmiyor...

04 Eylül 2018 Salı 17:34
Sirkeyle gargara yaparsanız...

Efendimiz (sav)’in övgüsüne mazhar olan nimet sirke. Buyuruyorlar ki: Ya Rabbi, sirkeye bereket ver. Sirke, ne güzel nimettir. Benden önceki enbiyanın katığı da sirke idi. Sirke olan evin, başka katığa ihtiyacı yoktur. [İbn-i Mace]

Sirke ile yapılacak gargara diş etlerini ve dişleri sağlığa kavuşturuyor. Sadece dişleriniz mi; bedeninizin de canlanması için sirke kullanmak aklınıza gelir miydi?..

Evet hem bedenin canlanması, uyuşukluktan silkinmesi ve hem de cildinizin parlaması için son derece basit bir formül var: Bir çay kaşığı sirkeyi dinlenmiş şişe suyuna ilave edin ve yüzünüzü öyle yıkayın. Ayrıca banyo suyuna 3-4 yemek kaşığı sirke döküp içinde 10 veya 15 dakika kaldığınızda bedeninizin canlandığını, uyuşukluğunuzu atıp kendinizi daha zinde hissettiğinizi göreceksiniz.

Sirke ile yapılan bakımın diğer yararları şöyle sıralanabilir:

Küçük kılcal damarlar içindeki kan dolaşımını hızlandırıp cildi nemlendirir.

Antiseptik özelliği sebebiyle enfeksiyona yolaçan bakteri, virüs veya mayaların çoğalmasını engeller.

Cilt yüzeyindeki aşırı yağlı bezeleri azaltır.

Deride pullanma veya soyulma sorunlarına karşı etkilidir.

Ateş düşürücüdür.

Vücuda sakinlik ve ferahlık verici en zararsız maddedir.

Ferahlatıcı kokusu sayesinde, baygınlıklarda hastayı uyandırıcı tesire sahiptir.

Kanı sulandırır.

Safrayı keserek, safra akıntısını düzenler.

Kanamaları kısa zamanda kestiği bazı kaynaklarda belirtilmektedir.

Sirke suyuna batırılmış bir parça şeker, yavaş yavaş emilirse, hıçkırıkların giderilmesine yardım eder.

Sinemekiyle kaynatılıp içildiği takdirde, kabızlığa iyi gelir.

Sadece sirkeli salça yapılmaz ki...

Sirke, sirkeli salça yapımında da kullanılır. Salata çeşnisidir. Müthiş bir temizlik maddesidir. Evet, bunlar doğru. Fakat onun en pahalı saç kremlerinden daha iyi sonuç verip onları parlattığını ya da sivrisinek ısırıklarına karşı iyi geldiğini biliyor muydunuz?

Sirke sağlığımızın en iyi dostu, en değerli yardımcısıdır.

Sirke, anemiye karşı birebir olan demir, B12 vitamini ve folik asidi, vücudun kolayca emebileceği bir formda barındırır. Günde bir defa ılık ballı suyun içinde bir tatlı kaşığı elma sirkesi koyup içmeniz yeterlidir.

Astım ve solunum hastalıklarında bal (doğal, işlenmemiş ve ısıtılmamış olmalı) ve elma sirkesi karışımı iyi sonuç vermektedir. Buğday balı daha etkili olabilmektedir.

Bir kaşık sirke bir kaşık balla karıştırılıp ılık suya eklenir. Günde 3-4 defa içilir.

Ateşiniz mi var? Bir ölçü sirkeyi beş ölçü suyla karıştırın. Bu karışımı kompres yapmak ve sarmalamak için kullanın. Bu sirkeli su, yüksek ateşle yanan kimseyi rahatlatacağı gibi, vücuttaki toksinlerin deri yoluyla atılmasını sağlayacaktır.

Varislere karşı elma sirkesi emdirilmiş bir bezle sararak yukarı kaldırıp dinlendirin.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 17:34
  1. sirke
  2. sirkenin faydaları

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Savcı Yağmur cinayetinde kan donduran iddia! Tüm mal varlığını üstüne yapmış
    1. Savcı Yağmur cinayetinde kan donduran..
    2. TBMM Başkanı Yıldırım Eskişehir'de
    3. Diyarbakır'da feci kaza! Anne ve 40..
    4. ABD'den flaş uyarı: Kahire'deki..
    5. Akraba evliliği yapmayın!
    6. Manisa'da narkotik köpekleriyle..
    7. Bursa'da milyonluk haraç çetesine..
    8. Malatya'da FETÖ operasyonu! 7 kişi..
    9. Barzani'nin partisi ile Goran Hareketi..
    10. Gomis'ten Fatih Terim'e sürpriz
    11. BBP'li Destici'den seçim ittifakı..
    12. Pakistan'da Arif Alvi cumhurbaşkanı..
    13. Sirkeyle gargara yaparsanız...
    14. Ankara'da aranan FETÖ'cü kadın..
    15. Emre Belözoğlu ve Belhanda PFDK'ya..
    16. 4 yıldır demirli vaziyette olan..
    17. Güneşle gelen likopen sağlığı
    18. UEFA'dan FIFA kokartlı Ali Palabıyık'a..
    19. Kadınların kabusu: Meme Kanseri
    20. FETÖ'cü darbe gecesi bunları söylemiş!..
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Eski Cumhuriyet Savcısı, çöplükte ölü olarak bulundu
    Eski Cumhuriyet Savcısı, çöplükte ölü olarak bulundu
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Güvenlik görevlisinin dikkati hayat kurtardı! 'Karnım ağrıyor dedi ve...'
    Güvenlik görevlisinin dikkati hayat kurtardı! 'Karnım ağrıyor dedi ve...'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Erdoğan başlattı! İngiltere ve Almanya'dan sonra Çin de harekete geçti
    Erdoğan başlattı! İngiltere ve Almanya'dan sonra Çin de harekete geçti
    Üniversite rektöründen Adnan Oktar sözleri: Bugüne kadar vatan, millet diyen birinin...
    Üniversite rektöründen Adnan Oktar sözleri: Bugüne kadar vatan, millet diyen birinin...