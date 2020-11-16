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Aktüel Sinop'tan Romanya'ya gitmek isteyen sığınmacılar teknede yakalandı
Aktüel

Sinop'tan Romanya'ya gitmek isteyen sığınmacılar teknede yakalandı

Vali Erol Karaömeroğlu: - "Aralarında kadınların da bulunduğu 80-85 kişi Sinop'tan Romanya'ya kaçmak üzereyken yakalandı"

Yeniakit Publisher
2020-11-16 10:03:35 -
Sinop'tan Romanya'ya gitmek isteyen sığınmacılar teknede yakalandı

SİNOP (AA) - Sinop'ta, Romanya'ya gitmek üzere tekneyle denize açılan sığınmacılar yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sinop Emniyet Müdürlüğü ve sahil güvenlik ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda Akliman açıklarındaki teknede yakalanan sığınmacılar, aynı tekneyle Sahil Güvenlik 72. Bot Komutanlığına getirildi.

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Aralarında kadınların da bulunduğu 80-85 kişi, Sinop'tan Romanya'ya kaçmak üzereyken sahil güvenlik ve emniyet ekiplerimizin ortak operasyonuyla yakalandı." dedi.

Sığınmacıların işlemleri teknede yapılıyor.


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