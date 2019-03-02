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Sinop’ta “Önder Kitap Kahve” hizmete girdi

Sinop’un Ayancık ilçesinde, Ayancık Önder İmam Hatipliler Derneği tarafından, Gençlik Spor Bakanlığı, Gençlik Projeleri Destek Programı’nın desteğiyle oluşturulan "Önder Kitap Kahve" AK Parti Millet Vekili Dr.

02 Mart 2019 Cumartesi 22:06
Sinop’ta “Önder Kitap Kahve” hizmete girdi

Sinop’un Ayancık ilçesinde, Ayancık Önder İmam Hatipliler Derneği tarafından, Gençlik Spor Bakanlığı, Gençlik Projeleri Destek Programı’nın desteğiyle oluşturulan "Önder Kitap Kahve" AK Parti Millet Vekili Dr. Nazım Maviş tarafından açıldı.


Ayancık Önder İmam Hatipliler Derneği Başkanı Mustafa Şahin yaptığı açılış konuşmasında, “Gençlik ve Spor Bakanlığı 2018/2 çağrı kapsamında yaptığımız ‘Kitap Kahve ve Güzel Ülkemi Tanıyorum Projesiyle’ hayata geçirdiğimiz Önder Kitap Kahvemiz 3 bin 500 kitapla Ayancıklı öğrencilerimizin, halkımızın hizmetine sunduk. Kitap Kahvemizde öğrencilerimiz kitap okuyorlar, ücretsiz çay, kahve, kek, börek, çorba vs. ikramlarımızı yapıyoruz. Ödünç kitap veriyoruz. Kitap değerlendirmeleri yapıyoruz. Burada en çok kitap okuyan, etkinliklere katılan öğrencilerimize puan veriyoruz. Yaz aylarında en çok puan toplayan öğrencilerimizi ülkemizin çeşitli bölgelerine çadır kamp ve gezilerle ödüllendireceğiz” dedi.


AK Parti Milletvekili Dr. Nazım Maviş ise yaptığı konuşmasında, "Ayancık için güzel bir mekan olmuş. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ayancık’a hayırlı olsun” diye konuştu.


Proje Koordinatörü Ahmet Kahyaoğlu, “Şehit Ahmet Can Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle 2018/1 çağrı döneminde iki proje yaptık ‘Değerler Eğitimi ve Spor Projesi’ ile okulumuza 10 bin TL spor malzemesi aldık, Ayancık genelindeki okullarla 20 adet spor etkinliği yaptık, öğrencilerimizle 12 adet piknik, 10 adet sabah namazı buluşması yaptık. Yakın tarihimi öğreniyorum projesiyle öğrencilerimize gençlik merkezinde yakın tarih sunumları yaptık. Yakın tarih kitaplığı oluşturduk. Okulumuza 12 raflı kütüphane kurduk. Amasya’ya tarihi kültürel gezi düzenledik. 2018/2 çağrı kapsamında Ayancık Önder İmam Hatipliler Derneğine yaptığımız projeyle Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteğiyle oluşturduğumuz Önder Kitap Kahvemizi bugün resmi açılışını yaptık. Tüm Ayancıklılara hayırlı olsun” şeklinde konuştu.


Programa Sinop Önder Başkanı Osman Aksu, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Mustafa Aslan ve Davut Kaya, Sinop Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Yüksel Sandalcı, Sinop Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Harun Köksalan, Cihannüma Derneği İl Temsilcisi Mustafa Çilesiz, AK Parti İlçe Başkanı Haluk Taşkan, AK Parti Belediye Başkan Adayı Recep Ak, Ayancık MYO Müdürü Recep Aykan, MYO Müdür Yardımcısı Şemsettin Uluçam ve vatandaşlar katıldı.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 22:06
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