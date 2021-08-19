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Aktüel Sinop için kuvvetli sağanak ikazı
Aktüel

Sinop için kuvvetli sağanak ikazı

Sinop çevrelerinde bu gece ve yarın sabah kuvvetli sağanak bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-19 23:42:00 -
Sinop için kuvvetli sağanak ikazı

Sinop çevrelerinde bu gece ve yarın sabah kuvvetli sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu gece ve yarın sabah saatlerinde Sinop çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın başta batı ilçeleri (Ayancık, Türkeli ve Erfelek) olmak üzere yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Yağış anında sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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