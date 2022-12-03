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Gündem Sınır hattında yakalandılar! MSB duyurdu
Gündem

Sınır hattında yakalandılar! MSB duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı, sınırlarda Suriye’den Türkiye’ye ve Türkiye’den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişinin yakalandığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-03 22:03:00 -
Sınır hattında yakalandılar! MSB duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sınırlarda Suriye’den Türkiye’ye ve Türkiye’den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişinin yakalandığını duyurdu.

MSB'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 9'unun FETÖ, 2'sinin PKK/KCK ve 1'inin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” ifadeleri kullanıldı.

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