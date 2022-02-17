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Kültür - Sanat Şıngırdatıp oynamak ne demek? Şıngırdatıp TDK Sözlük anlamı
Kültür - Sanat

Şıngırdatıp oynamak ne demek? Şıngırdatıp TDK Sözlük anlamı

Mega star olarak pohpohlanan Tarkan'ın, günlerdir sosyal medyada reklamını yaptığı sözde şarkısı Geççek sözleri yayınlandı. Tarkan’ın şarkıdan ziyade politik mesaj içerdiği sözde şarkı Geççek’te geçen ‘Oh oh! Şıngırdatıp oynuycaz o zaman” sözündeki Şıngırdatıp ne anlama gediği merak edilir oldu. Şıngırdatıp oynamak ne demek?

Yeniakit Publisher
2022-02-17 20:40:00 - 2022-02-17 20:46:46
Şıngırdatıp oynamak ne demek? Şıngırdatıp TDK Sözlük anlamı

Şıngırdatıp ne anlama gediği merak edilir oldu. Şıngırdatmak, şıngırdamasını sağlamak, şıngırdamasına yol açmak."Çocuk, elindeki bozuk paraları şıngırdatıp duruyordu"

Şıngırdak:  Sallandıkça ses veren bir çocuk oyuncağı. Çınıltılı, gürültülü ses çıkartmak.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

Şıngırdatmamak

Şıngırdamamak

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