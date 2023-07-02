Sinek ve böcekler yaz boyunca evinize giremeyecek: Uzun yola çıkacaklara, evde kullanacaklara

Ayrıca bu spreylere uzun süre maruz kalırsanız da ufak çaplı zehirlenmeler yaşayabilirsiniz. Bu içeriğimizde size vereceğimiz doğal böcek kovucu tarifimiz sayesinde hiçbir kimyasala maruz kalmadan evinizi böceklerden uzak tutabilirsiniz.

Bahçede, balkonda veya sıcak yaz günlerinde ısıran ve kaşındıran böceklerden kurtulmak için tamamen doğal bitki yağları kullanabilirsiniz. Hem yan etkileri olmayacak hem de uzun süreli etki gösterecektir. İster kendi cildinize sürün ister evinizi böceklerden uzak tutun.

İşte doğal böcek kovucu için ihtiyacınız olan malzemeler:

5 damla idris otu yağı (idris otu yağı böcek ilaçlarında kullanılır)

5 damla limon otu yağı

7 damla sardunya yağı

5 damla tarçın yağı

5 damla nane yağı

Temiz su

Hazırlanışı

Tüm malzemeleri cam bir sprey şişesinde karıştırın ve güzelce çalkalayın. İster vücudunuza püskürtün ister evinize böcek giren yerlere püskürtün ve hepsini evinizden uzak tutun.

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