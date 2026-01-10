  • İSTANBUL
Sındırgı'da mevsimler birbirine karıştı! Merkezde sağanak yükseklerde kar esareti başladı
Yerel

Sındırgı’da mevsimler birbirine karıştı! Merkezde sağanak yükseklerde kar esareti başladı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Sındırgı’da mevsimler birbirine karıştı! Merkezde sağanak yükseklerde kar esareti başladı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde kış, yüzünü iki farklı yüzüyle birden gösterdi. İlçe merkezinde sabah saatlerinden itibaren şiddetli yağmur ve fırtına etkili olurken, rakımı yüksek olan kırsal mahallelerde dondurucu soğuklar yerini yoğun kar yağışına bıraktı.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde merkezde yağmur etkili olurken, yüksek kesimli kırsal mahallelerde kar yağışı görüldü. Kar yağışıyla birlikte yüksek rakımlı mahalleler beyaza büründü.

İlçenin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı sonrası Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Sındırgı Belediyesi ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması adına çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, özellikle kırsal mahalle yollarında ulaşımın aksamaması için kontrol ve tedbir amaçlı çalışmalar gerçekleştirdi.

Öte yandan, kar yağışının etkili olduğu yüksek rakımlı mahallelerde oluşan beyaz örtü drone ile görüntülendi. Yetkililer, hava şartlarına karşı vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

