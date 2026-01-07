Simpsonlar yine mi bildi? 2026 tahminleri sosyal medyayı karıştırdı

Televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından biri olan Simpsonlar, yıllar içinde “tesadüf mü yoksa öngörü mü?” sorusunu defalarca gündeme getiren sahneleriyle biliniyor. İlk kez 1989 yılında izleyiciyle buluşan animasyon dizi, şimdi de 2026 yılına dair olduğu iddia edilen senaryolar nedeniyle sosyal medyada yeniden tartışma konusu oldu.

Daha önce Joe Biden ve Donald Trump’ın ABD başkanı olması, Lady Gaga’nın Super Bowl sahnesi ve COVID-19’a benzetilen bir salgınla anılan sahneler, dizinin “öngörü” ününü pekiştirmişti. Şimdi ise Üçüncü Dünya Savaşı, yeni bir pandemi, yapay zekanın iş gücünü ele geçirmesi, akıllı evler ve hatta uzaylılar gibi iddialar öne çıkıyor.

Yapay zeka iş hayatını mı devralacak?

2012 tarihli Them, Robot bölümünde Bay Burns’ün nükleer santraldeki çalışanları robotlarla değiştirmesi konu ediliyor. O dönem kurgu olarak izlenen bu sahne, bugün yapay zeka ve otomasyonun hızla yayılmasıyla yeniden gündemde. Uzmanların “bazı meslekler ortadan kalkabilir” uyarıları, dizideki bu sahnenin 2026’ya dair bir mesaj olduğu iddialarını güçlendiriyor.

Uzay turizmi çoktan başladı

Simpsonlar, uzay temasını da yıllar öncesinden işlemişti. 1994’te yayımlanan Deep Space Homer bölümünde Homer uzaya gönderilirken, 2014’teki başka bir bölümde Richard Branson’ın uzayda dinlendiği sahneler yer aldı. Gerçek hayatta tamamı kadınlardan oluşan bir ekibin kısa süreli uzay yolculuğu yapması, bu bölümlerle ilişkilendirildi.

Süper grip: yeni bir pandemi mi geliyor?

Sağlıkla ilgili öngörüler de dizinin en çok konuşulan başlıklarından biri. 1993 tarihli Marge in Chains bölümünde Japonya’dan Springfield’a yayılan hayali bir virüs anlatılıyor. Salgının yarattığı panik ve toplumsal kaos, COVID-19 sürecini hatırlatırken, ABD’de bazı eyaletlerde görülen yeni grip vakaları bu bölümün yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

Akıllı evler tehdit mi olacak?

2001’de yayımlanan Treehouse of Horror XII bölümünde Simpson ailesi, sesle kontrol edilen bir eve taşınıyor. Ancak teknoloji zamanla kontrolden çıkarak aile için tehlikeye dönüşüyor. Günümüzde hızla yaygınlaşan akıllı ev sistemleri, dizideki bu senaryoyu yeniden tartışmaya açtı.

Üçüncü Dünya Savaşı iddiaları

Dizinin farklı bölümlerinde çevresel felaketler, ekolojik yıkımlar ve kıyamet senaryoları da işlendi. 1987’deki kısa bir sahne ve 1995 tarihli Lisa’s Wedding bölümünde Üçüncü Dünya Savaşı’na dair göndermeler yapıldığı öne sürülüyor.

Simpsonlar hiçbir zaman net bir tarih vermese de, geçmişteki “isabetli” tahminler nedeniyle 2026’ya bağlanan bu senaryolar izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Tesadüf mü yoksa güçlü bir toplumsal öngörü mü olduğu ise tartışılmaya devam ediyor.