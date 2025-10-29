Şimdi de gözünü yurt dışına dikti: 61’lik delikanlının yaptığını duyan şaşırıyor

Gençliğinde atletizm ve ekstrem sporlarıyla uğraşan Demirel, 2 yıl önce özel bir firmadan emekli olduktan sonra sosyal medyadan Ankyra Doğa Sporları Kulübü ile tanıştı.

Kulüpte aldığı eğitimlerin ardından eğitmenlerin gözetiminde dağcılık sporuna başlayan Demirel, daha sonra ferdi olarak Ağrı Dağı, Süphan Dağı, Erciyes Dağı, Hasan Dağı ile Cilo Dağı zirvelerine tırmandı.

Son olarak Niğde'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Aladağlar'daki Emler Zirvesi'ne tırmanan Demirel, yurt dışındaki dağlara da çıkmayı hedefliyor.

TÜRKİYE'DE ÇIKMADIĞIM ZİRVE KALMADI

Dağcı Yaver Demirel, dağcılık sporuna yaklaşık 1,5 yıl önce başladığını söyledi.

Geçmişte spor yaşantısının olduğunu anlatan Demirel, dağcılığı da rahatlıkla yapabildiğini dile getirdi.

Ankyra Doğa Sporları Kulübü'nü sosyal medyadan bulduğunu ifade eden Demirel, şöyle konuştu: "İlk etapta dağcılık ve spor kulübüyle yürüyüşlere başladım. Daha sonra kulüp başkanımıza zirve yapmamız gerektiği yönünde bayağı bir baskı yaptık. İlk zirvemizi kulübümüzle şubat ayında Hasandağı'nda yaptık. Kış tırmanışıydı ve çok güzel bir deneyim oldu. Daha sonra yine kulübümüzle Hasan Dağı'na yaz tırmanışı gerçekleştirdik. Türkiye'nin bütün yüksek zirvelerine çıktım. Ağrı Dağı'na hem yaz hem kış tırmanışı yaptım. Kaçkar Dağları, Cilo Dağı ve Süphan Dağı zirvesini gördüm. Burada Demirkazık ve Büyük Demirkazık Dağı zirvesi yaptım. Yine Türkiye Dağcılık Federasyonunun düzenlemiş olduğu 3 günde 3 zirve faaliyeti vardı orada Dedegöl, Barla, Davraz zirvelerine katıldım."

Demirel, lise yıllarından beri spor yaptığını belirterek, yüzme, yamaç paraşütü, uzun atlama ve vücut geliştirme sporlarıyla da ilgilendiğini anlattı.

antrenman yaptığını kaydeden Demirel, "Aynı zamanda yüzüyorsam da 4 saat sürem olur. Liseden beri kesintisiz yapıyorum. Kondisyonum çok iyi olduğu için kısa sürede dağlara adapte oldum. Bu faaliyetlere katıldığınızda doğayı, çevreyi, dağları seven güzel insanlar tanıyorsunuz. Ben ekstrem sporları çok seviyorum. Zirveye çıktığınızda bulutların üzerindesiniz ama ayaklarınız yere basıyor. Harika bir duygu, bütün yorgunluğunuzu zirvede unutuyorsunuz. Dağlar özgürlük." diye konuştu.

DOĞAYI ÇOK SEVİYORUM

Demirel, doğa sevgisinin kamplara katılmasının sebeplerinden biri olduğunu ifade ederek, ferdi olarak da uzun süre kamp kurduğu alanda yaşadığını belirtti.

Bundan sonraki hedefinin yurt dışındaki zirveler olduğunu vurgulayan Demirel, şunları kaydetti:

"Kısmet olursa ilk hedefim Tanzanya'daki Afrika'nın en yüksek dağı olan Kilimanjaro'ya tırmanmak. Daha sonra İran Demavend Dağı ve Kırgızistan'daki Peak Lenin Dağı var. Gençlere boş vakitlerinde spor yapmalarını ve bu tür faaliyetlere katılmalarını tavsiye ederim. Gerçekten bu eğitim hayatlarında başarıya gitmede önemli bir faktör oluyor. Doktora gitmiyorum, ilaç kullanmıyorum ve devamlı spor yapıyorum. Tamamen doğal beslenmeye gayret ediyorum. Benim yaşımdakiler 100 metre yürüyemiyor. Onları görünce üzülüyorum. Keşke sağlıklı olabilseler, bu güzellikleri görebilseler."