Şimdi de geçmişteki orman yangınları... Yalan terörü dur durak bilmiyor

yeniakit Ankara

Türkiye’de sosyal medya üzerinden yayılan yalan terörü dur durak bilmiyor. Ülkemizde 28 Temmuz’da başlayan orman yangıları ile ilgili algı operasyonu yapanlar başarılı olamayınca şimdi de geçtiğimiz yıl yanan ormanlarla ilgili devletin herhangi bir adım atmadığı yalanını ortaya attı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, "#PKKTerörü Ormanda Ağaçları, #YalanTerörü’de Toplumda Fitne Ateşini Yakıyor. Duyduk ki; Birileri #Hatay'da Geçen Seneki Yangınlar Sonrası #Ağaçlandır Çalışmaları Yapılmadığını İddia Etmiş. Birlik ve Dayanışmaya İhtiyaç Duyduğumuz Şu Sancılı Süreçte #Erzin/#Dörtyol/#Payas Yekvücut Olup 7'sinden 70'ine Herkes Yangına Su Taşırken, Bazıları da Yangına Körükle Gitmiş.

ONLAR YALAN SÖYLEYEDURSUN. PEKİ BİZ Cumhurbaşkanımız [email protected]ğan ve Tarım ve Orman Bakanımız Sn. @bekiroakdemirli’nin Öncülüğünde NE YAPTIK? #27Ekim2020 Antakya/Samandağ ve #9Ekim2020 İskenderun/Belen/Arsuz Orman Yangınlarından Sonra 388 Futbol Sahası Büyüklüğündeki Alanda Suni #Gençleştirme Yapıp Toplam #1Milyon211Bin #Fidan Diktik. 73 Futbol Sahası Büyüklüğünde Alanda Tabii Gençleştirme Yapıp 800 kg #Kızılçam Tohumu Serptik. Ve 480 Futbol Sahası Büyüklüğünde Alanda Endüstriyel Plantasyon Ağaçlandırması Yaparak 2021 Sonuna Kadar 550.000 Adet Fidanı Toprakla Buluşturacağız.

Onlar #Dedikodu Yapar, Biz #İş Üretiriz. Birlikte Yaşadığımız, Gölgesinde Soluklandığımız, Varlıklarıyla Nefes Aldığımız Ağaçlarla Çok Daha #Yeşil ve Çok Daha #Ferah Olacak Ormanlarımız. Havamız Dumanla Değil, #Oksijen’le Dolacak. #Yeşilvatan’a Sonuna Dek Sahip Çıkacağız" dedi.