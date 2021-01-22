  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Şimdi de aşıyı diline doladı! "Bidon Kafa" Yılmaz Özdil'den akla ziyan sözler
Gündem

Şimdi de aşıyı diline doladı! "Bidon Kafa" Yılmaz Özdil'den akla ziyan sözler

"Mustafa Kemal" istismarcılığıyla milyonları cebe indiren Sözcü yazarı Yılmaz Özdil şimdi de aşıyı diline doladı. Aşı takvimini resmen başlatan Türkiye’ye ve hükümete çamur atma gayesinden geri durmayan Özdil, şimdi de aşının taşınma yöntemini ve 3 milyon aşnın adeta neden tek tek sayılmadığını ifade ederek beyin yakan açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 16:08:00 -
Şimdi de aşıyı diline doladı! "Bidon Kafa" Yılmaz Özdil'den akla ziyan sözler

Eşi benzeri görülmemiş bir şekilde koronavirüs salgınıyla mücadele eden ve bu süreçte Dünya Sağlık Örgütü'nün de büyük takdirini kazanan Türkiye'nin bu tarihi başarısı Yılmaz Özdil'e fena battı. Mustafa Kemal'in hayatını karaladığı kitabını 2 bin 500 liradan satarak milyonları cebe indiren Sözcü yazarı "Bidon Kafa" Yılmaz Özdil, bir kez daha Türkiye’nin Çin’den aldığı aşıları diline doladı.

Çin merkezli biyoteknoloji şirketi Sinovac’ın koronavirüse karşı geliştirdiği aşının bıyık altından işe yaramadığını iddia eden Özdil, "Ben henüz aşı olamadım çünkü aşı yok. Tekrar söylüyorum bulsam Biontech aşısı olurum ama bulamazsam Çin aşısı olurum. Çünkü yaş itibariyle de henüz 60 yaşın üstünde değilim ama bugün mesela sayın Serdar Savaş açıkladı. Brezilya sonuçlarına göre 60 yaş üstünde yüzde 50 etkinliği bile sağlayamayan yüzde 40 etkinliği olan bir Sinovac aşısıyla karşı karşıyayız." dedi.

Aşının taşınma yöntemine kafayı taktı

Aşı takvimini resmen başlan Türkiye’yi ve hükümeti karalamak için çamur atma gayesini sürdüren Özdil, adeta Türkiye’ye gelen aşıların neden tek tek sayılmadığını ifade derek beyin yakan sözler sarf etti. Özdil, aşıların taşınma yöntemini de diline dolayarak, "Çin aşısını almaya neden Türk Hava Yolları’nın yolcu uçağını gönderdik? Türk Hava Yolları’nın kargo uçaklarını neden gönderdik? Çin aşısını neden boş yolcu uçağının bavulunda getirdik? Kaç tane getirdik? Bakın ben ısrarla söylüyorum. 3 milyon diyorlar? Kim gördü bunu? 3 milyon aşı geldi diyen gazetecilerden bu aşının 3 milyon adet olduğunu gören bir kişi var mı? Ben görmedim. Göreni de görmedim." dedi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanlığı’ndan çok kritik WhatsApp uyarısı: Paylaşmayın
Teknoloji

Cumhurbaşkanlığı’ndan çok kritik WhatsApp uyarısı: Paylaşmayın

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, gizlilik sözleşmesi kararı sonarsı tepkilerin odağındaki WhatsApp'a ilişkin..
Türkiye'den sonra Rusya'da harekete geçti! Hemen durdurun
Medya

Türkiye'den sonra Rusya'da harekete geçti! Hemen durdurun

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), TikTok ve Vkontakte sosyal medya sitelerine uyarı yazıs..
Aymazlıkta sınır tanımıyorlar... İşte Uluslararası Basın Enstitüsü'nün ikiyüzlüğü!
Gündem

Aymazlıkta sınır tanımıyorlar... İşte Uluslararası Basın Enstitüsü'nün ikiyüzlüğü!

Türkiye’nin kurallara uymayan sosyal medya platformlarını kaldırmasını isteyen Uluslararası Basın Enstitüsü’nün batı ülkelerine karşı sessiz..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay