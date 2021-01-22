Şimdi de aşıyı diline doladı! "Bidon Kafa" Yılmaz Özdil'den akla ziyan sözler

Eşi benzeri görülmemiş bir şekilde koronavirüs salgınıyla mücadele eden ve bu süreçte Dünya Sağlık Örgütü'nün de büyük takdirini kazanan Türkiye'nin bu tarihi başarısı Yılmaz Özdil'e fena battı. Mustafa Kemal'in hayatını karaladığı kitabını 2 bin 500 liradan satarak milyonları cebe indiren Sözcü yazarı "Bidon Kafa" Yılmaz Özdil, bir kez daha Türkiye’nin Çin’den aldığı aşıları diline doladı.

Çin merkezli biyoteknoloji şirketi Sinovac’ın koronavirüse karşı geliştirdiği aşının bıyık altından işe yaramadığını iddia eden Özdil, "Ben henüz aşı olamadım çünkü aşı yok. Tekrar söylüyorum bulsam Biontech aşısı olurum ama bulamazsam Çin aşısı olurum. Çünkü yaş itibariyle de henüz 60 yaşın üstünde değilim ama bugün mesela sayın Serdar Savaş açıkladı. Brezilya sonuçlarına göre 60 yaş üstünde yüzde 50 etkinliği bile sağlayamayan yüzde 40 etkinliği olan bir Sinovac aşısıyla karşı karşıyayız." dedi.

Aşının taşınma yöntemine kafayı taktı

Aşı takvimini resmen başlan Türkiye’yi ve hükümeti karalamak için çamur atma gayesini sürdüren Özdil, adeta Türkiye’ye gelen aşıların neden tek tek sayılmadığını ifade derek beyin yakan sözler sarf etti. Özdil, aşıların taşınma yöntemini de diline dolayarak, "Çin aşısını almaya neden Türk Hava Yolları’nın yolcu uçağını gönderdik? Türk Hava Yolları’nın kargo uçaklarını neden gönderdik? Çin aşısını neden boş yolcu uçağının bavulunda getirdik? Kaç tane getirdik? Bakın ben ısrarla söylüyorum. 3 milyon diyorlar? Kim gördü bunu? 3 milyon aşı geldi diyen gazetecilerden bu aşının 3 milyon adet olduğunu gören bir kişi var mı? Ben görmedim. Göreni de görmedim." dedi.