Şimdi birileri ‘vay işkenceci’ diye algı yapacaklar! İnsanı köpeklerden kim koruyacak?

Türkiye'de hayvanlara uygulanan işkence görüntüleri büyük infiale neden olurken, bu sorunla başa çıkmak için çıkarılmak istenen kanunlar ayrı bir tartışma konusu oldu. Sokak köpekleri sadece 1 yılda 180 bin kişiyi yaralarken, hayvanları koruma bahanesiyle insanları riske atacak olan düzenlemelere muhalefet de açık destek veriyor.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, söz konusu dünenleme de masaya yatırıldı.

Türkiye Gazetesi'nden Fuat Uğur'un gündeme getirdiği konu hakkında konuşan Ali İhsan Karahasanoğlu, "Hayvanları toplu halde işkenceye tabi tutalım diyoruz şeklinde bir algı çalışması yapabilirler. Sosyal medyada Fuat Uğur'un yazısını bu şekilde algılayıp kendisini yargısız infaza tabi tutabilirler. Ama doğruı olan şey şu, bizim de yaklaşımımız bu" dedi. Karahasanoğlu, "İstanbul Sözleşmesi adı altında AK Parti sözde kadın haklarını korumak için bir adım atmıştı,. Bakın ona CHP'liler, HDP'Liler en önde destek sağladlar. orada AK PArti'nin aslında uyanması lazımdı. CHP Ve HDP bize hiçbir konuda destek vermiyorken bu konuda neden destek veriyorlar, acaba yanlış bir şey mi yapıyoruız demeliydiler. Maalesef uyanmadılar." diye konuştu.

Karahasanoğlu, hayvanlara eziyete müsamaha gösterilmemesi gerektiğini vurgulayarak, saldırgan bir köpeğe müdahale ederken mecburen zor kullanmanın da işkence veya eziyet olarak yorumlanmaması gerektiğinin altını çizdi.