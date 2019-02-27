Silopi Belediyesi’nden miniklere tiyatro gösterisi Silopi Belediyesi tarafından sosyal etkinlik kapsamında ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik tiyatro gösterisi düzenlendi.

Aslan Müzikali Silopi ilçesindeki öğrencilerle buluştu. Özel bir okulun konferans salonunda düzenlenen gösteriye çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Farklı sorunlar için yeni araçlar, hayal etmeden duramayan dedesi ve arkadaşları ile birlikte yaptığı icatlarının mutluluğunu yaşayan Aslan Müzikali sahne gösterisi minik öğrencileri eğlendirdi. Programa çocuklar yoğun ilgi gösterirken ailelerde konferans salonunda hazır bulundu. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş’ın katkıları ile düzenlenen tiyatro gösterisine eşi Tuğba Işıktaş da katıldı. Program sonunda öğrenciler, emeği geçenlere teşekkür etti.

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