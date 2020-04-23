Şili'de akbabalar pencereye geldi

Dünyanın üzerine karabasan gibi çöken salgında koronavirüs bulaşanların sayısı 2 milyon 700 bine yaklaşırken, ölü sayısı 185 bini geçti. Neredeyse tüm insanlığın evlerine kapandığı günlerde bir başka kabus peş peşe göründü.

Gökyüzündeki kabusun ilk göze çarptığı yer, dünyadaki vakaların 10'da birinin tespit edildiği ABD New York'tu. Toplu mezar görüntülerinden günler sonra ise akbaba sürüleri kent semalarını işgal etti.

Ceset kokusunu 1,5 kilometreden alabilen akbabalar, şehrin sembolleri Özgürlük Heykeli, Manhattan, Empire State ve Times Meydanı gibi yerlerde uçtu.

Amerikan medyası, akbabaların bir morg işçisinin torbaların tükenmesi nedeniyle 80 cesedi çarşafa sararak taşımasının ardından görüldüğünü bildirdi.

New York'taki şokun etkisi bitmeden bu kez Güney Amerika ülkesi Şili'de akbabalar pencereye kadar geldi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir çatı katındaki pencerenin önüne konan akbabaların içerideki köpeklere baktığı kayda geçti.

Gabriela Leonardi, akbabaların daha önce de balkonunu ziyaret ettiğini ancak karantinanın başlamasıyla vahşi hayvanları daha sık görmeye başladığını söyledi.

Yerel medya, daha çok leşlerle beslenen akbabaların karantina günlerinde şehrin üzerinde gezdiğini ve yiyecek bir şeyler aradığını yazdı.