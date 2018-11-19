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Silahlı saldırıya uğrayan kaleci hayatını kaybetti

Honduras ligi takımlarından Club Deportivo Vida'da forma giyen Oscar Sein Munguia Zelaya, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

19 Kasım 2018 Pazartesi 16:05
Silahlı saldırıya uğrayan kaleci hayatını kaybetti

Honduras futbolu, kaleci Oscar Sein Munguia Zelaya'nın yasını tutuyor. Zelaya, arkadaşıyla birlikte bir gece kulübü dışında silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

İlk raporlara göre oyuncunun, motosiklet ile kaçan biri tarafından vurulduğu iddia edildi. Honduras liginde sekizinci sırada yer alan Club Deportivo Vida'da forma giyen Zelaya için kulübü başsağlığı mesajı yayınladı.

Polis soruşturma başlattı

Ntvspor'un haberine göre; Honduras polisi cinayetle ilgili soruşturma başlatırken, dünyadaki en yüksek cinayet oranlarından birine sahip olan ülkede pek çok suç çözülemedi.

(Oscar Sein Munguia Zelaya)

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 16:05
  1. Ntvspor
  2. Oscar Sein Munguia Zelaya

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