  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Siirt'te rahatsızlanan 2 kişi ekiplerce hastaneye ulaştırıldı
Aktüel

Siirt'te rahatsızlanan 2 kişi ekiplerce hastaneye ulaştırıldı

Siirt'in Pervari ilçesinde yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan 2 hasta, ekiplerin desteğiyle hastaneye götürüldü.

Yeniakit Publisher
2023-02-05 19:31:00 -
Siirt'te rahatsızlanan 2 kişi ekiplerce hastaneye ulaştırıldı

Siirt'in Pervari ilçesinde yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan 2 hasta, ekiplerin desteğiyle hastaneye götürüldü.

İlçede etkili olan yoğun kar nedeniyle yolu kapanan Düğüncüler köyünde H. (70) ve S. E.'nin (17) rahatsızlanması üzerine yetkililerden yardım talebinde bulunuldu.

Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, yolu ulaşıma açarak 112 Acil Sağlık ekiplerinin köye ulaşmasını sağladı.

Köyde ilk müdahaleleri yapılan hastalar, ambulansla Pervari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, Şirvan ilçesine bağlı Cevizlik köyünün Evsel Mahallesi'nde düğün dönüşü Yamaçlı köyüne giden minibüs karda mahsur kaldı.

Ekipler burada da yolu ulaşıma açarak minibüsün güvenli şekilde köye ulaşmasını sağladı.

Kar nedeniyle araçlarında mahsur kaldılar! İş makinesiyle ulaşıldı
Kar nedeniyle araçlarında mahsur kaldılar! İş makinesiyle ulaşıldı

Aktüel

Kar nedeniyle araçlarında mahsur kaldılar! İş makinesiyle ulaşıldı

Diyarbakır'da kardan kapanan yol aşıldı, doğum yapan kadın kurtarıldı
Diyarbakır'da kardan kapanan yol aşıldı, doğum yapan kadın kurtarıldı

Aktüel

Diyarbakır'da kardan kapanan yol aşıldı, doğum yapan kadın kurtarıldı

Yetkililer teyakkuza geçti! Çok sayıda ilde okullara kar tatili
Yetkililer teyakkuza geçti! Çok sayıda ilde okullara kar tatili

Aktüel

Yetkililer teyakkuza geçti! Çok sayıda ilde okullara kar tatili

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23