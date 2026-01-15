  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
15 Ocak 2022: Hekimoğlu İsmail'in vefatı (Emekli Asker, Yazar) G7 ülkelerinden İran'a tanıdık tehdit: "Ek tedbirler uygulamaya hazırız" Lavrov'dan İran açıklaması! İran'daki protestolarda bilanço ağırlaşıyor Trump'ın yalakası Türkiye'yi tehdit etti: Akıllıca seçim yapın Trump yine tarife koymaya başladı! Kararnameyi imzaladı ABD'den dünyaya vize şoku: 75 ülkeye kapılar süresiz kapandı! Gazze yavaş yavaş ölüyor! İnsanlar soğuktan hayatlarını kaybediyor “Ankara’da su problemi yok” diyen Yavaş’a öfke seli! Ali Mahir Başarır 'dört yıl önce göndereceğiz' diyordu! Şimdi 'kardeşimiz' diyor
Yerel Siirt’te kaçak avcılık yapan 3 kişi cezayı yedi
Yerel

Siirt’te kaçak avcılık yapan 3 kişi cezayı yedi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Siirt’te kaçak avcılık yapan 3 kişi cezayı yedi

Siirt'te kaçak avcılık faaliyetinde bulunan üç kişiye 68 bin 549 lira ceza uygulandı.

Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, Pervari Beğendik Jandarma Karakol Komutanlığı, Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Merkez Şefliği av koruma ve kontrol ekipleri tarafından yapılan av koruma ve kontrol faaliyetleri esnasında ekiplerce yoğun kar yağışı altındaki Pervari bölgesinde 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefet kapsamında 3 kişiye avcılık belgesi olmadan, ava kapalı alanda, takozsuz av tüfekleri ile 6 adet Kınalı Keklik avlamaktan dolayı 68 bin 549 lira idari ve tazminat bedeli para cezası, 2 adet takozsuz av tüfeği için mülkiyeti kamuya geçirme cezası uygulandı.

Siirt’te Kar Mesaisi: 200 Araç ve 600 Personel 7/24 Sahada
Siirt’te Kar Mesaisi: 200 Araç ve 600 Personel 7/24 Sahada

Gündem

Siirt’te Kar Mesaisi: 200 Araç ve 600 Personel 7/24 Sahada

Kar bastırdı, Siirt, Batman, Tunceli ve Niğde'de de okullar tatil edildi
Kar bastırdı, Siirt, Batman, Tunceli ve Niğde'de de okullar tatil edildi

Gündem

Kar bastırdı, Siirt, Batman, Tunceli ve Niğde'de de okullar tatil edildi

Yüzyılın Konut Projesi’nde Siirt’te ve Van’da hak sahipleri belirlendi! Yarın Mardin ve Ağrı’da kuralar çekilecek
Yüzyılın Konut Projesi’nde Siirt’te ve Van’da hak sahipleri belirlendi! Yarın Mardin ve Ağrı’da kuralar çekilecek

Gündem

Yüzyılın Konut Projesi’nde Siirt’te ve Van’da hak sahipleri belirlendi! Yarın Mardin ve Ağrı’da kuralar çekilecek

Siirt'te kaçak avcılık yapan iki şahsa para cezası
Siirt'te kaçak avcılık yapan iki şahsa para cezası

Yerel

Siirt'te kaçak avcılık yapan iki şahsa para cezası

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23